Објављен снимак премлаћивања Саше Мирковића

Аутор:АТВ редакција
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Естрадни менаџер Велибор Поповић Поп у мају 2025. године претукао је Сашу Мирковића, музичког продуцента и власника Хајп телевизије у Загребу.
Поповић је признао кривицу и изразио жаљење због напада који се догодио 10. маја 2025. године испред хотела Шератон у Загребу, али није пристао на казну коју је предложило тужилаштво.
Тужилаштво је затражило дјелимично условну осуду, према којој би Поповић дио затворске казне морао да одслужи, док се остатак не би извршио уколико испуни услове које одреди суд. Коначну одлуку о казни донијеће судија.
У међувремену, Вечерњи лист дошао је у посјед снимака напада на којима се види како Поповић, након доласка испред хотела, физички напада Мирковића.
Мирковић је током сукоба пао на земљу, али је Поповић наставио да га удара. У нападу је задобио тешке повреде главе и руке, због којих је морао да буде оперисан.
Иако је сада признао кривицу, Поповић је непосредно након инцидента износио другачију верзију догађаја.
Тада је тврдио да га је Мирковић први вербално напао, вријеђао његову дјецу и пријетио му.
"Изашао је из аутомобила и напао ме, почео ми је дјецу псовати, вријеђао Цецу, Пејовића, пријетио ми је и кренуо на мене", говорио је тада Поповић.
Међутим, током данашњег рочишта признао је да је починио кривично дјело, након чега није желио да одговара на додатна питања.
Суд је потом одбио приједлог да се Мирковић додатно саслуша, као и да се у судници прикаже снимак напада. Образложено је да након признања кривице нема потребе за извођењем додатних доказа, јер би то само продужило поступак.
Оваква одлука изазвала је незадовољство Мирковића, који је након рочишта јавно критиковао поступање суда.
"Ко то брани Цециног менаџера у Загребу? Дошао је и признао кривицу, иако тужилаштво, по мом мишљењу, није квалификовало дјело како је требало. Мислим да је то требало бити на Жупанијском суду. Он је данас ушетао на суд, казао да је крив и пустили су га да се брани са слободе", изјавио је Мирковић.
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Посебно му је засметало то што суд није желио да саслуша његово свједочење нити да погледа снимак на којем је забиљежен напад.
Мирковић сматра да би управо ти докази могли да утичу на висину казне, јер показују тежину напада и посљедице које је претрпио.
"На суд долазим као свједок и жртва, а тамо судија одлучује да ме не саслуша јер је он признао кривично дјело, иако сматрам да моја изјава треба да постоји, као и да се пусти снимак. То доказује колика је тежина тог почињеног дјела и какве су посљедице настале, а самим тим и колику казну треба дати окривљеном, односно Цецином менаџеру", поручио је Мирковић.
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Он је изнио и тврдњу да напад испред загребачког хотела није био спонтан, већ да је ријеч о унапријед припремљеној засједи.
Као могући мотив навео је раније несугласице у вези са наступима српског пјевача Аце Лукаса.
Према Мирковићевим тврдњама, сукоб је настао након што није дозволио Лукасу да наступи у Поповићевом клубу у Паризу.
Поповић, који живи у француској престоници, током суђења није помињао тај клуб као разлог сукоба.
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