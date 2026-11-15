Пјевач доживио непријатност на свадби, реакција младожењиног оца хит

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Пеђа Меденица присјетио се необичне ситуације са једног свадбеног наступа у Холандији, када га отац младожење није препознао, па га је чак упитао да ли је мађионичар.
Иако је након великог успјеха пјесме „Имам љубав, али коме да је дам“ стекао велику популарност, очигледно је да нису сви знали ко стоји иза овог хита. Гостујући у емисији „Гранд Специјал“, Меденица је испричао како је изгледао његов долазак на свадбу коју ће дуго памтити.
Како је објаснио, младожења је имао свега петнаестак година и желио је да управо он буде задужен за музику на његовом слављу.
– Младожења је имао једно петнаестак година и хтио је мене. Тата није имао појма ко сам ја. Када смо дошли на аеродром, било је доста пјевача, Злата, Љуба Аличић... Пошто сам ја остао посљедњи, склонили су ме са стране јер сам рекао да идем пјевати на свадби. Послије два сата су ме пустили. Тај човјек који ме чекао пожуривао ме, нисам имао времена ни до хотела отићи да се пресвучем – испричао је Меденица.
Прави заплет услиједио је тек када је стигао у салу. Пеђа је дошао директно са аеродрома, са кофером у руци, па су га гости замијенили за једног од званица.
– Стигао сам у салу с кофером. Када гости долазе, свира се дочек, стаје музика и почиње дочек. Мислили су да сам гост. Пришао ми је младожењин тата и питао: „Извините, ко сте ви?“ Ја сам рекао да сам Пеђа Меденица, а он каже: „А, мађионичар, је ли?“ Кажем ја да пјевам, а онда се појавио мали и рекао да сам ја Пеђа Меденица и да пјевам „Имам љубав, али коме да је дам“ – присјетио се пјевач кроз смијех.
Необична ситуација на крају је постала анегдота коју Меденица и данас препричава, а која показује да чак ни велики музички хитови не гарантују да ће вас баш сви одмах препознати.
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