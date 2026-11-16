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Запаљен аутомобил Александре Пријовић и Филипа Живојиновића

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АТВ редакција
16.11.2026 07:07

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Запаљен аутомобил Александре Пријовић и Филипа Живојиновића
Фото: YouTube/Screenshot

Пјевачици Александри Пријовић и њеном супругу, композитору Филипу Живојиновићу, синоћ је запаљен аутомобил, испред њиховог дома на Бежанијској коси.

Аутомобил је био паркиран у непосредној близини Александрине и Филипове куће, а пламен је захватио и возило које се налазило поред. Полиција и ватрогасци одмах изашли на лице мјеста.

Полицијски службеници убрзо су почели да обављају увиђај и прикупљају трагове који би могли да помогну у расветљавању свих околности овог инцидента.

Испред породичног дома у којем Александра живи са супругом и дјецом затекли смо паркиран полицијски комби.

Улаз у породични дом обезбјеђују припадници полиције, а ролетне на прозорима куће су спуштене.

За сада још увијек нема званичних информација о томе како је дошло до инцидента.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Александра Пријовић

Филип Живојиновић

Запаљен аутомобил

Београд

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