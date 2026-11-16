Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пјевачици Александри Пријовић и њеном супругу, композитору Филипу Живојиновићу, синоћ је запаљен аутомобил, испред њиховог дома на Бежанијској коси.
Аутомобил је био паркиран у непосредној близини Александрине и Филипове куће, а пламен је захватио и возило које се налазило поред. Полиција и ватрогасци одмах изашли на лице мјеста.
Полицијски службеници убрзо су почели да обављају увиђај и прикупљају трагове који би могли да помогну у расветљавању свих околности овог инцидента.
Испред породичног дома у којем Александра живи са супругом и дјецом затекли смо паркиран полицијски комби.
Улаз у породични дом обезбјеђују припадници полиције, а ролетне на прозорима куће су спуштене.
За сада још увијек нема званичних информација о томе како је дошло до инцидента.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
14 ч0
Сцена
16 ч0
Сцена
18 ч0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму