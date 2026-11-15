Прослављеном фудбалеру пријети затвор због учешћа у прању новца од шверца кокаина

Аутор:АТВ редакција
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Бивши прослављени белгијски фудбалер Рађа Наинголан (38) суочава се са затворском казном због учешћа у прању новца од шверца кокаина.
Бивши фудбалер Каљарија, Роме, Интера и бројних других клубова у петак је сјео на оптуженичку клупу због поменутих кривичних дјела која му се стављају на терет.
Белгијска полиција је 27. јануара прошле године ухапсила Наинголана у оквиру истраге о кријумчарењу кокаина у луци Антверпен. Он је сутрадан оптужен за учествовање у криминалној организацији у својству њеног члана, након чега је пуштен на слободу уз кауцију.
Белгијско тужилаштво затражило је казну затвора у трајању од двије године за Наинголана (у поређењу са казном од 14 година затвора и новчаном казном од 800.000 евра, колико су тражили за наводне вође картела), док су његови адвокати затражили потпуно ослобађање од оптужби.
Према наводима тужилаштва, он је наводно примио 105.500 евра у готовини, стечених на незаконит начин, путем Наср-Едина Секакија, млађег брата криминалца Ашрафа Секакија. Наинголан је потом тај новац, у седам наврата, уплатио на банковни рачун мајке поменутог криминалца, иако је знао каквог је порекла тај новац.
Рађа је рекао да се на овакав корак одлучио како би могао да подмири високе трошкове алиментације, јер, како је објаснио судији, са плате од 450.000 евра мјесечно коју је некада имао у Интеру, спао је на 10.000 евра колико је зарађивао у Белгији. Због тога је плаћање мјесечне алиментације од 45.000 евра постало неодрживо.
Наинголан је негирао да је знао поријекло новца који му је дао поменути криминалац Секаки.
"Нисам урадио ништа погрешно. Позајмио сам новац јер су ми рачуни били блокирани. Нећу га питати чиме се бави, нити шта ради добро или лоше. Ја једноставно нисам такав", рекао је фудбалер током суђења.
Када га је судија питао зашто је позајмио новац од некога кога једва познаје одговорио је: "Па зар је то погрешно?".
Додао је да "Није ништа знао о пореклу новца" за који је мислио да је легалан и да потиче од грађевинских пројеката.
"Требао ми је новац за мој животни стил. За мене је то било једноставно – добијеш новац и вратиш га", додао је.
"Све се претворило у надреалну ноћну мору", нагласио је, између осталог, Наинголанов адвокат, док Рађа, иза којег је успјешна 20-годишња фудбалска каријера, сада с великом неизвјесношћу ишчекује одлуку суда о својој будућности.
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