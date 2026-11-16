Аутор:АТВ редакција
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Партнерка популарног пјевача Саше Ковачевића, Зорана Тасовац, породила се и на свијет донијела здравог дјечака.
Срећну вијест о принови у породици пјевач је дочекао након што је раније говорио о узбуђењу због доласка насљедника и жељи да од првог тренутка буде уз своју партнерку.
Ковачевић је недавно открио да планира присуствовати порођају, истичући колико му значи да буде подршка Зорани, али и да осјети чари очинства од прве секунде.
– Желим да будем, и као подршка, али и да осјетим чари очинства од прве секунде кад стигне на свијет – казао је пјевач.
Говорећи о припремама за долазак бебе, признао је да му је цијело искуство још увијек дјеловало нестварно.
– Дуго смо радили на томе. Није сада да смо преко ноћи постали родитељи. Не знам још увијек какав је осјећај. Још увијек је онако нестварно – рекао је Саша за „Ексклузив“.
Пјевач је тада открио и да већ размишљају о имену за дјечака, али да коначну одлуку још нису донијели.
– У припремама јесмо, имамо пар опција за име, али нисмо још донијели коначну одлуку – испричао је тада.
Додао је и да ће се трудити да сваки тренутак проведен са сином буде испуњен игром и дружењем.
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