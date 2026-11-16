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Саша Ковачевић постао отац

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АТВ редакција
16.11.2026 13:00

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Саша Ковачевић
Фото: Youtube/Republika Zabava

Партнерка популарног пјевача Саше Ковачевића, Зорана Тасовац, породила се и на свијет донијела здравог дјечака.

Срећну вијест о принови у породици пјевач је дочекао након што је раније говорио о узбуђењу због доласка насљедника и жељи да од првог тренутка буде уз своју партнерку.

Ковачевић је недавно открио да планира присуствовати порођају, истичући колико му значи да буде подршка Зорани, али и да осјети чари очинства од прве секунде.

– Желим да будем, и као подршка, али и да осјетим чари очинства од прве секунде кад стигне на свијет – казао је пјевач.

Говорећи о припремама за долазак бебе, признао је да му је цијело искуство још увијек дјеловало нестварно.

– Дуго смо радили на томе. Није сада да смо преко ноћи постали родитељи. Не знам још увијек какав је осјећај. Још увијек је онако нестварно – рекао је Саша за „Ексклузив“.

Пјевач је тада открио и да већ размишљају о имену за дјечака, али да коначну одлуку још нису донијели.

– У припремама јесмо, имамо пар опција за име, али нисмо још донијели коначну одлуку – испричао је тада.

Додао је и да ће се трудити да сваки тренутак проведен са сином буде испуњен игром и дружењем.

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Тагови :

Саша Ковачевић

отац

Дјечак

Пјевач

порођај

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