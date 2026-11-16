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Гвозден: Мој резултат је видљив на страници ЦИК-а

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АТВ редакција
16.11.2026 15:43

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Сњежана Гвозден
Фото: Фејсбук

Новоизабрани потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Сњежана Гвозден изјавила је да није ништа лоше урадила преласком из ППС-а у СНСД, јер су јој мандат дали грађани.

"Увијек сам радила одговорно, а изборни резултат који сам остварила видљив је на страници Централне изборне комисије. Никога нећу да вријеђам, иако су многу мене данас увриједили", рекла је новинарима Гвозден.

Она је данас на конститутивној сједници изабрана за потпредсједника Народне скупштине Републике Српске из реда хрватског народа.

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

Сњежана Гвозден

ПСС

СНСД

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