Аутор:АТВ редакција
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Конституисан 12. сазив Народне скупштине Републике Српске, за предсједника парламента изабран др Ненад Стевандић, свечане заклетве положили народни посланици, предсједник Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
На Првој (конститутивној) сједници новог, 12. сазива Народне скупштине Републике Српске, која је одржана данас, 16. новембра 2026. године, за предсједника парламента изабран је др Ненад Стевандић, а свечану заклетву положили су народни посланици, предсједник Републике Српске Саво Минић, члан Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске Жељка Цвијановић и потпредсједници Републике Српске Рамиз Салкић и Игор Балукчић.
Усвојен је извјештај Комисије за избор и именовање о потврђивању мандата народних посланика 12. сазива, за мандатни период 2026-2030, након чега су народни посланици положили свечану заклетву.
Народни посланици, предсједник и потпредсједници Републике Српске и српски члан Предсједништва БиХ прочитали су текст заклетве:
Република Српска
Жељка Цвијановић положила заклетву пред Народном скупштином
„Заклињем се да ћу дужност савјесно и одговорно извршавати, државне тајне чувати, интересе народа и грађана Републике Српске бранити и заступати, Устава и закона Босне и Херцеговине и Републике Српске часно се држати“.
Народни посланици су усвојили Одлуку о броју потпредсједника Народне скупштине. Одлучено је да 12. сазив Народне скупштине има четири потпредсједника, а на ту функцију на Првој сједници изабрани су: Нина Букејловић, Сњежана Гвозден и Недељко Чубриловић. Четврти потпредсједник, из реда најбројније опозиционе странке у парламенту, требало би да буде изабран на некој од наредних сједница Народне скупштине.
За генералног секретара Народне скупштине Републике Српске изабран је др Драган Дакић, а за замјеника генералног секретара Боран Босанчић.
За предсједника Комисије за избор и именовања Народне скупштине изабрана је Бојана Вокић.
Народна скупштина усвојила је и Закључке о покретању иницијативе за избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, као и Закључке о покретању иницијативе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске.
У вези са покренутом иницијативом за избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Народна скупштина, између осталог, задужила је политичке странке или сваког посланика у Народној скупштини Републике Српске да, до 18. новембра 2026. године, до 14.00 часова, предложе једног или више кандидата на листе за избор српских делегата у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ.
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У вези са покренутом иницијативом за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске, Народна скупштина је, између осталог, задужила политичке странке заступљене у клубовима посланика одговарајућих конститутивних народа и Осталих или сваког члана једног од клубова посланика, укључујући и чланове изабране у складу са чланом 11.11. став 2. Изборног закона БиХ, да до 23. новембра 2026. године, до 14.00 часова, предложе једног или више кандидата на листе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске.
Првом сједницом Народне скупштине, до избора предсједника парламента, предсједавао је најстарији народни посланик Недељко Чубриловић, а у раду су му помагали најмлађи народни посланици Јована Дрљача, Милан Петровић и Небојша Дринић.
Конститутивној сједници Народне скупштине присуствовали су највиши званичници Републике Српске, те представници политичког, вјерског и друштвеног живота Републике Српске и дипломатског кора.
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