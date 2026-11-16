Жељка Цвијановић положила заклетву пред Народном скупштином

Аутор:АТВ редакција
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Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ положила је данас заклетву пред Народном скупштином Републике Српске.
Подсјећамо, раније је новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић положио свечану заклетву на првој сједници новог сазива Народне скупштине Републике Српске у Бањалуци.
Заклетве су положили и потпредсједници Републике Српске, и то Рамиз Салкић из реда бошњачког народа и Игор Балукчић из реда хрватског народа.
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