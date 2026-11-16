Logo

Ненад Стевандић изабран за предсједника Народне скупштине

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
16.11.2026 11:28

Коментари:

0
предсједник Народне скупштине Републике Српске
Фото: ATV

Ненад Стевандић, народни посланик и предсједник Уједињене Српске изабрана је за предсједника 12. сазива Народне скупштине Републике Српске.

За избор Стевандића су гласала 52 посланика, 19 је било против.

Подсјећамо, раније данас су посланици новог сазива Народне скупштине Републике Српске положили свечану заклетву.

Прије полагање заклетве, Народна скупштина Републике Српске усвојила је извјештај Комисије за избор и именовање о потврди мандата посланика овог 12. сазива.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ненад Стевандић

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (0)

Више из рубрике

Игор Додик: Интерес Српске и њених грађана - изнад свега

Република Српска

Игор Додик: Интерес Српске и њених грађана - изнад свега

44 мин

3
Списак посланика 12. сазива Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Списак посланика 12. сазива Народне скупштине Републике Српске

1 ч

0
Конститутивна сједница НС РС, полагање заклетве

Република Српска

Посланици новог сазива положили свечану заклетву

1 ч

0
Новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић истакао је да дужност преузима са поносом и одговорношћу према сваком појединцу, те захвалио грађанима Српске на повјерењу и огромној подршци.

Република Српска

Минић: Дужност предсједника преузимам са поносом и одговорношћу

1 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима