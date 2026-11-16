Ненад Стевандић изабран за предсједника Народне скупштине

Аутор:АТВ редакција
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Ненад Стевандић, народни посланик и предсједник Уједињене Српске изабрана је за предсједника 12. сазива Народне скупштине Републике Српске.
За избор Стевандића су гласала 52 посланика, 19 је било против.
Подсјећамо, раније данас су посланици новог сазива Народне скупштине Републике Српске положили свечану заклетву.
Прије полагање заклетве, Народна скупштина Републике Српске усвојила је извјештај Комисије за избор и именовање о потврди мандата посланика овог 12. сазива.
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