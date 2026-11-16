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Посланици новог сазива положили свечану заклетву

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АТВ редакција
16.11.2026 10:31

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Конститутивна сједница НС РС, полагање заклетве
Фото: Ustupljena fotografija

Посланици новог сазива Народне скупштине Републике Српске положили су данас у Бањалуци свечану заклетву.

Прије полагање заклетве, Народна скупштина Републике Српске усвојила је извјештај Комисије за избор и именовање о потврди мандата посланика овог 12. сазива.

Након овог, предвиђен је избор предсједника Народне скупштине Републике Српске, а раније је саопштено да ће то бити Ненад Стевандић.

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Подијели:

Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

Народни посланик

посланички мандат

Полагање заклетве

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