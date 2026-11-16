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УЖИВО: Усвојен дневни ред, изабран предсједник Народне скупштине

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АТВ редакција
16.11.2026
09:40=>11:30

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УЖИВО: Усвојен дневни ред, изабран предсједник Народне скупштине
Фото: АТВ

Прва конститутивна сједница новог, 12. сазива Народне скупштине Републике Српске почела је данас, 16. новембра 2026. године. Усвојен је и дневни ред, те конституисано радно предсједништво парламента. На сједници је изабран и предсједник Народне скупштине.

Ненад Стевандић

Република Српска

Ненад Стевандић изабран за предсједника Народне скупштине

Изабрана је и Комисија за избор и именовања, на чијем челу је Бојана Вокић.

У току је пауза од 30 минута након које ће услиједиће разматрање и усвајање извјештаја Комисије за избор и именовање о мандатима народних посланика.

Усвојени дневни ред Прве сједнице Народне скупштине:

1. Конституисање радног предсједништва;

2. Избор Комисије за избор и именовање;

3. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за избор и именовање о мандатима народних посланика;

4. Полагање свечане заклетве народних посланика;

5. Избор предсједника Народне скупштине Републике Српске;

6. Полагање свечане заклетве предсједника и потпредсједникā Републике Српске;

7. Полагање свечане заклетве члана Предсједништва БиХ из Републике Српске;

8. Приједлог одлуке о броју потпредсједника Народне скупштине Републике Српске;

9. Избор потпредсједникā Народне скупштине Републике Српске;

10. Именовање генералног секретара и замјеника генералног секретара Народне скупштине Републике Српске;

11.Покретање иницијативе за избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;

12. Покретање иницијативе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске.

Првом сједницом Народне скупштине, новог, 12. сазива, предсједава најстарији народни посланик Недељко Чубриловић, а у раду му помажу најмлађи народни посланици Јована Дрљача, Милан Петровић и Небојша Дринић.

Првој сједници присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Уставног суда Републике Српске Џерард Селман, те представници политичког, вјерског и друштвеног живота Републике Српске и дипломатског кора.

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Таг :

Народна скупштина Републике Српске

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