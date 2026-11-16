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Мазалица за АТВ: Сњежана Гвозден и Нина Букејловић кандидати СНСД-а за потпредсједника НС РС

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АТВ редакција
16.11.2026 07:50

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Мазалица за АТВ: Сњежана Гвозден и Нина Букејловић кандидати СНСД-а за потпредсједника НС РС
Фото: АТВ

Ненад Стевандић ће бити предсједник Народне скупштине, а на приједлог СНСД-а за потпредсједнике ће бити предложени Сњежана Гвозден и Нина Букејловић, рекао је за АТВ Срђан Мазалица, посланик СНСД-а у НСРС.

"Постигнути су договори. На наш приједлог, потпредсједник из реда хрватског народа ће бити Сњежана Гвозден, а из бошњачког народа на приједлог СНСД-а ће бити Нина Букејловић", каже Мазалица.

Како каже Мазалица, потпредсједник из реда српског народа из партија коалиције ће бити Недељко Чубриловић.

"Генерални секретар ће бити Драган Дакић, а замјеник ће бити Боран Босанчић", рекао је Мазалица.

Он каже да ће 56 посланика потписати коалициони споразум и да ће бити манифестована двотрећинска већина.

"То је довољан број да имамо четири делегата у Дому народа", рекао је Мазалица.

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Подијели:

Тагови :

Сњежана Гвозден

Боран Босанчић

Драган Дакић

Ненад Стевандић

Срђан Мазалица

СНСД

Народна скупштина Републике Српске

Нина Букејловић

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