Аутор:АТВ редакција
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Ненад Стевандић ће бити предсједник Народне скупштине, а на приједлог СНСД-а за потпредсједнике ће бити предложени Сњежана Гвозден и Нина Букејловић, рекао је за АТВ Срђан Мазалица, посланик СНСД-а у НСРС.
"Постигнути су договори. На наш приједлог, потпредсједник из реда хрватског народа ће бити Сњежана Гвозден, а из бошњачког народа на приједлог СНСД-а ће бити Нина Букејловић", каже Мазалица.
Како каже Мазалица, потпредсједник из реда српског народа из партија коалиције ће бити Недељко Чубриловић.
"Генерални секретар ће бити Драган Дакић, а замјеник ће бити Боран Босанчић", рекао је Мазалица.
Он каже да ће 56 посланика потписати коалициони споразум и да ће бити манифестована двотрећинска већина.
"То је довољан број да имамо четири делегата у Дому народа", рекао је Мазалица.
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