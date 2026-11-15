Стевандић о Ћопићу: Није постављао никакве услове нити дозволио да други тргују у његово име

Аутор:АТВ редакција
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Лидер Уједињене Српске, Ненад Стевандић казао је за АТВ да је уз све тешке околности и интервенције у протекле четири године, руководство Републике Српске као и њен парламент су остали на чврстим ногама и ни у једном тренутку нису попустили под притисцима.
„И породични мир смо ставили на жртву да покажемо да нећемо посустати и нећемо се предати. Одиграли смо и дипломатски и тврдо гдје треба, иако се на нас нико не би кладио у тренутку када су биле расписане потјернице. Сачували смо имовину, Скупштину и дигнитет, свих институција. Народна скупштина је опстала, политичко јединство и сви посланици су били на висини историјског задатка. Успјели смо и да ревитализујемо рад Владе Републике Српске. Неколико пута смо ишли и на правне финесе и изабрали смо господина Саву Минића, који је данас предсједник. Сачували смо то вјеровање у народу да предсједника нису смијенили, него је Синиша Каран преузео обавезе и довршио мандат. Кристијан Шмит је тај који је изгубио“, рекао је Стевандић у Централним вијестима АТВ-а.
Стевандић се осврнуо и на актуелне догађаје у опозицији у Републици Српској, те је такође коментарисао и прелазак Владимира Ћопића у Уједињену Српску из СДС-а.
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„Он нигдје није прешао, остао је на позицијама о којима је размишљао он, његова породица и његови гласачи. Он није донио ни једну одлуку без консултација са својим гласачима и људима, који су га изабрали и због којих је он неспорни лидер те регије. Они који су му дошли пред кућу, они никад нису били у Костајници. Можда су неки и били, али већина није ни знала гдје је Костајница. Они нису његови гласачи, нити су га изабрали, они су покушали да га искористе“, рекао је Стевандић.
Према његовим ријечима, ради се о породици која је дубоко инкорпорирана у интересе Републике Српске. Ћопићев рођени брат је погинуо са 19 година на добојском ратишту, а отац је командовао батаљоном у Костајници, наводи Стевандић.
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„Они су породица која јако добро зна шта је и национална политика и патриотизам. Слободни су људи и не могу да буду ничији робови. Нити су били нити ће бити, нити у коалицији нити у Уједињеној Српској. Према томе, мени је част да ми који баштинимо ту врсту политике јер немојте заборавити да сам ја један од оснивача СДС-а, који је стварао Републику Српску, а да сам га напустио када је он почео да игра по сарајевским нотама. Морамо и даље да играмо по својим нотама, по Моја Република и Боже правде. То се исто десило и господину Ћопићу. Он је процијенио да треба да гради и чува Републику Српску и да буде дио двотрећинске већине јер управо они који су нама хтјели измаћи двотрећинску већину, они су хтјели да тргују. Показало се у задње четири године да је госпођа Цвијановић добијала двотрећинску већину али да су они побјегли и нису били на гласању“, говори Стевандић.
Поменути „патриотизам“ је како каже Стевандић, трговачког карактера уколико се за исти постављају услови.
„Господин Ћопић је есенција патриотизма. Он није постављао никакве услове нити је трговао са тим, али није дозволио ни да неко други тргује у његово име. Ту постоји само слобода људи, која је законом дефинисана. Такође, власник мандата је онај ко га је правно и морално освојио. Не ради се о компензационом већ личном мандату и наравно да се нашао у друштву људи, који су сличну судбину прошли као и он. Ради се о мојој маленкости, али и свима нама који смо изграђивали и националну и државну инфраструктуру па и тада СДС који је све продао за сарајевске трговачке кругове. Ту нема ништа спорно. Спорна је само та морална димензија гдје ви некоме на један терористички начин, мафијашки начин дођете до његове куће и то у доба када он није кући и да му узнемирите породицу и малољетну дјецу“, говори Стевандић.
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