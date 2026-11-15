Блануша фактуру за дебакл СДС-а гура Ћопићу

Аутор:АТВ редакција
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Изгубљена три посланика, 30.000 гласова мање, пораз за Палату, пораз за Предсједништво, отказ градоначелнику, растјеривање старих кадрова. Укратко, биланс СДС-а за двије године који ће се фактурисати Владимиру Ћопићу.
Предсједник странке, Бранко Блануша, откад се чуло за њега није показао дозу одлучности као у ноћи када је у аутомобилу додао гас до куће Владимира Ћопића. Политичка корупција му је једини излаз из јаме у коју се, што сам укопао, што уз помоћ опозиционих колега које је бирао за саборце.
Можда је Ћопић и крив за чињеницу да ће СДС у Народној скупштини имати девет умјесто 10 посланика. Али, сви они који су стајали на његовом кућном прагу су криви за све оне који су остали испод црте.
Република Српска
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На челу те колоне је предсједник странке Бранко Блануша. Од пријевремених до редовних избора, Блануша је успио отворено да посвађа функционере странке, подијели бирачко тијело и покуша да утопи СДС у другу партију.
Функционери СДС-а су отворено подржавали кандидате друге странке, али радио је то и сам Блануша онда када је подржавао кандидатуру Драшка Станивуковића. Под његовом палицом на челу Бијељине више неће бити функционер СДС-а. Уклањање Љубише Петровића изазвало је ланчану реакцију која је на површину избацила дубоку подјелу у странци.
Република Српска
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Можда и најважнији запис у биографији СДС-а биће чињеница да је државотворна странка под руководством Бранка Блануше изгубила титулу друге странке по снази у Републици Српској и да ће у будуће они морати да прате Драшка Станивуковића, а не он њих.
Ту су и односи унутар опозиције. Неодлучност Бранка Блануше, подијељен став и помијешани сигнали довели су СДС у ситуацију да са другим опозиционим колегама разговарају преко нишана. Колико га је коштао Драшко Станивуковић, толику је цијену платио и Небојши Вукановићу.
Потпуни минус у пословању СДС-а за вријеме Бранка Блануше, као што обично бива, приписаће се нижем чиновнику. Фактуру коју није платила ни Маја Драгојевић Стојић када је са истог мјеста отишла у ПДП, Блануша је потурио Владимиру Ћопићу, јер неко мора бити крив за сав овај циркус.
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