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Сутра примопредаја дужности између Карана и Минића

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АТВ редакција
15.11.2026 16:19

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Palata predsjednika Republike Srpske, Banjaluka, Milorad Dodik
Фото: АТВ

Свечана примопредаја дужности између досадашњег и новоизабраног предсједника Републике Српске Синише Карана и Саве Минића биће одржана сутра у Палати Републике у Бањалуци.

Примопредаја је у 13.30 часова, најављено је из Кабинета предсједника Републике одакле су замолили представнике медија који ће пратити свечани дочек испред Палате, као и свечану примопредају да због временског ограничења распореде двије екипе.

Медијима који ће пратити свечани дочек испред Палате Републике биће обезбијеђено мјесто из правца Академије наука и умјетности Републике Српске.

Представници медија треба да дођу 20 минута прије почетка догађаја и дужни су да истакну акредитацију медијске куће за коју раде на видљиво мјесто.

У случају промјене сатнице, због трајања конститутивне сједнице Народне скупштине Републике Српске, медији ће бити обавијештени на вријеме.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Синиша Каран

Саво Минић

предсједник Републике Српске

примопредаја дужности

Палата Републике Српске

Република Српска

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