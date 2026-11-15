Сутра примопредаја дужности између Карана и Минића

Аутор:АТВ редакција
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Свечана примопредаја дужности између досадашњег и новоизабраног предсједника Републике Српске Синише Карана и Саве Минића биће одржана сутра у Палати Републике у Бањалуци.
Примопредаја је у 13.30 часова, најављено је из Кабинета предсједника Републике одакле су замолили представнике медија који ће пратити свечани дочек испред Палате, као и свечану примопредају да због временског ограничења распореде двије екипе.
Медијима који ће пратити свечани дочек испред Палате Републике биће обезбијеђено мјесто из правца Академије наука и умјетности Републике Српске.
Представници медија треба да дођу 20 минута прије почетка догађаја и дужни су да истакну акредитацију медијске куће за коју раде на видљиво мјесто.
У случају промјене сатнице, због трајања конститутивне сједнице Народне скупштине Републике Српске, медији ће бити обавијештени на вријеме.
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