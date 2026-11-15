Мастиловић: Медицински факултет један од стубова Српске

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Медицински факултет Универзитета у Бањалуци један је од стубова Републике Српске и све се чини да кадар који се ту образује остане у Српској, рекао је министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић.
Медицински факултет Универзитета у Бањалуци данас прославља 48 година постојања и тим поводом се промовишу 173 дипломца, међу њима 82 доктора медицине.
"Улагаћемо и даље максималне напоре за јачање кадрова и научноистраживачких капацитета", рекао је Мастиловић новинарима у Бањалуци прије почетка свечане академије поводом 48 година постојања Медицинског факултета.
Мастиловић је напоменуо рекао да се овдје образују кадрове у најплеменитијој професији и да се тиме доприноси даљем развоју Српске.
Истакао је да је жеља Владе да дјеца, која данас примају дипломе, нађу запослење у Српској.
"Све што радимо у области високог образовања и научнотехнолошког развоја је усмјерено управо њима, да остану у Српској и да све научено употријебе за развој Српске", додао је Мастиловић.
Он је напоменуо да је Влада ове године одобрила четири милиона КМ како би се зграда старе хирургије адаптирала за потребе бањалучког Медицинског факултета, као и за набавку савремене опреме.
Регион
Снимак разоткрио интервенцију медицинских техничара: Љекари гледали?
"У будућности нас чека велики пројекат изградње медицинског кампуса", рекао је Мастиловић.
Ректор Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић рекао је да је годишњица постојања и рада Медицинског факултета прилика да се подсјете да је то највећи факултет Универзитета, који значајно доприноси развоју капацитета укупног здравственог система Српске.
"То је на понос и Универзитету и Републици Српској која има разумијевања за све што се ради на Медицинском факултету. Захваљујем се ресорном министру и Влади на свесрдној помоћи на развоју нашег Универзитета", навео је Шкрбић, преноси Срна.
Декан Медицинског факултета Радослав Гајанин рекао је да данас промовишу 82 доктора медицине, 16 доктора денталне медицине, 27 магистара фармације и 48 дипломираних медицинара здравствене његе.
"Желим им срећу у даљем професионалном животу. Факултет им и даље стоји на располагању у даљем усавршавању", поручио је Гарајанин.
Република Српска
Три престижна признања за научнике Медицинског факултета у Загребу
Студент генерације студијског програма медицина Богдан Велеушић рекао је да је да се сав труд исплатио и да му је испуњен циљ да буде запослен на Клиници за неурологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
Студент генерације студијског програма фармација Лејла Тица захвалила је професорима за сву подршку и образовном процесу.
"Велика је одговорност носити титулу студента генерације. Овдје се наш пут не завршава, сви имамо одговорност да се наставимо професионално усавршавати и да на сваки начин допринесемо нашем здравственом систему", рекла је Тица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 седм0
Бања Лука
2 мј0
Бања Лука
2 мј1
Бања Лука
2 мј6
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч1
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч5
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму