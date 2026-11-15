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Стевандић: Кућа је светиња и долазити непозван је некултура и непристојност

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АТВ редакција
15.11.2026 10:19

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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Људи нису робови, а политичке партије нису робовласничке организације, поручио је лидер Уједињене Српске Ненад Стевандић.

Слобода мишљења, одлучивања и удруживања је основно право, регулисано законом баш као и власништво мандата.

Породица и дом су светиње! Заштићене су уставом! Организације се распадну због лоше политике и лидера",написао је он на Иксу.

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Он каже да је долазак пред нечију кући, а да ниси позван увијек била некултура.

"Неки науче прије, а неки послије, да је кућа, дом, мјесто гдје човјек живи са својом породицом, нешто што га одваја од свега другог и због чега се осјећа нормалним. Кућа је увијек била светиња, а прилазак туђој кући, а да ниси позван увијек је био тероризам и увијек је била некултура и непристојност и знак да са тобом нешто није у реду ко год и коме год да дође", рекао је Стевандић.

Подсјећамо, посланик Владимир Ћопић, који је напустио СДС и приступио Клубу посланика Уједињене Српске, оптужио је руководство СДС-а за унутрашње подјеле. Најавио је кривичне пријаве због касновечерњег доласка страначког руководства пред његову породичну кућу, а поручио је и да неће вратити посланички мандат.

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Тагови :

Ненад Стевандић

Владимир Ћопић

СДС

Уједињена Српска

Народна скупштина Републике Српске

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