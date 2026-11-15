Стевандић: Кућа је светиња и долазити непозван је некултура и непристојност

Аутор:АТВ редакција
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Људи нису робови, а политичке партије нису робовласничке организације, поручио је лидер Уједињене Српске Ненад Стевандић.
Слобода мишљења, одлучивања и удруживања је основно право, регулисано законом баш као и власништво мандата.
Породица и дом су светиње! Заштићене су уставом! Организације се распадну због лоше политике и лидера",написао је он на Иксу.
Република Српска
Врх СДС-а усред ноћи дошао пред кућу Владимира Ћопића који је напустио странку
Он каже да је долазак пред нечију кући, а да ниси позван увијек била некултура.
"Неки науче прије, а неки послије, да је кућа, дом, мјесто гдје човјек живи са својом породицом, нешто што га одваја од свега другог и због чега се осјећа нормалним. Кућа је увијек била светиња, а прилазак туђој кући, а да ниси позван увијек је био тероризам и увијек је била некултура и непристојност и знак да са тобом нешто није у реду ко год и коме год да дође", рекао је Стевандић.
Људи нису робови а политичке партије нису робовласничке организације.
Слобода мишљења, одлучивања и удруживања је основно право,регулисано законом баш као и власништво мандата.
Породица и дом су светиње!
Заштићене су уставом!
Организације се распадну због лоше политике и лидера ! https://t.co/GkXKlNnldS— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) November 15, 2026
Подсјећамо, посланик Владимир Ћопић, који је напустио СДС и приступио Клубу посланика Уједињене Српске, оптужио је руководство СДС-а за унутрашње подјеле. Најавио је кривичне пријаве због касновечерњег доласка страначког руководства пред његову породичну кућу, а поручио је и да неће вратити посланички мандат.
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