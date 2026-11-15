Због тешке респираторне инфекције хоспитализовано скоро 40 особа

Аутор:АТВ редакција
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На лијечењу у болницама у Републици Српској је 39 пацијената због тешке акутне респираторне инфекције, а највише су погођени најмлађи, речено је у Институту за јавно здравство Српске.
У Универзитетском клиничком центру Републике Српске хоспитализовано је 17 пацијената, у болницама Приједор и Фоча по пет, у болницама Невесиње и Требиње по четири, у бијељинској Болници три, а један у зворничкој Болници.
У истом периоду, од 2. до 8. новембра, домови здравља у Републици Српској пријавили су 4.453 акутне респираторне инфекције, док су регистрована и 334 обољења слична грипу, преноси Срна.
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Највећа учесталост је у регијама Требиња и Фоче.
"Највећи број обољелих је у узрасној групи од пет до 14 година и од 30 до 64 године, док су у категорији тешких акутних инфекција највише оболијевали најмлађи", навели су у Институту.
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