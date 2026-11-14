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Додик: Освештање Духовно-културног центра Светог Мардарија велики је и радостан догађај за Србе

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АТВ редакција
14.11.2026 20:42

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Додик у Чикагу
Фото: ZIPAPHOTO/Stevan Paunov

Освештање обновљеног Духовно-културног центра Светог Мардарија у Либертвилу велики је и радостан догађај за Србе у Америци, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Уз манастир Светог Саве, овај дом ће окупљати наш народ и бити мјесто гдје ће дјеца учити свој језик, упознавати своје коријене и расти у православној вјери", поручио је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Истакао је да српска православна црква обједињује наш народ гдје год да живи.

"Под њеним сводовима чувамо заједништво и везу са завичајем, а далеко од отаџбине осјећамо да смо међу својима. Поносан сам што је Република Српска помогла обнову овог центра. Наша је обавеза да будемо уз свој народ у Америци и да заједно оставимо дјеци мјесто којем ће се враћати и у којем ће знати да припадају. Дијеле нас велике даљине, али нас повезују иста вјера, исто име и љубав према свом народу", поручио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Чикаго

Либертвил

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