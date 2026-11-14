Додик: Освештање Духовно-културног центра Светог Мардарија велики је и радостан догађај за Србе

Аутор:АТВ редакција
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Освештање обновљеног Духовно-културног центра Светог Мардарија у Либертвилу велики је и радостан догађај за Србе у Америци, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Уз манастир Светог Саве, овај дом ће окупљати наш народ и бити мјесто гдје ће дјеца учити свој језик, упознавати своје коријене и расти у православној вјери", поручио је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Истакао је да српска православна црква обједињује наш народ гдје год да живи.
Освештање обновљеног Духовно-културног центра Светог Мардарија у Либертвилу велики је и радостан догађај за Србе у Америци. Уз манастир Светог Саве, овај дом ће окупљати наш народ и бити мјесто гдје ће дјеца учити свој језик, упознавати своје коријене и расти у православној вјери.
Српска православна црква обједињује наш народ гдје год да живи. Под њеним сводовима чувамо заједништво и везу са завичајем, а далеко од отаџбине осјећамо да смо међу својима.
Поносан сам што је Република Српска помогла обнову овог центра. Наша је обавеза да будемо уз свој народ у Америци и да заједно оставимо дјеци мјесто којем ће се враћати и у којем ће знати да припадају. Дијеле нас велике даљине, али нас повезују иста вјера, исто име и љубав према свом народу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 14, 2026
"Под њеним сводовима чувамо заједништво и везу са завичајем, а далеко од отаџбине осјећамо да смо међу својима. Поносан сам што је Република Српска помогла обнову овог центра. Наша је обавеза да будемо уз свој народ у Америци и да заједно оставимо дјеци мјесто којем ће се враћати и у којем ће знати да припадају. Дијеле нас велике даљине, али нас повезују иста вјера, исто име и љубав према свом народу", поручио је Додик.
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