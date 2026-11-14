Додик: Важно окупљање српске заједнице

Аутор:Кристина Секерез
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Наши људи у Америци својим су радом градили нови живот, а оснивањем и подршком Академији „Свети Сава“ побринули су се да њихова дјеца знају и одакле тај живот потиче, порука је то лидера СНСД-а.
Каже Милорад Додик да је у Чикагу уз заједницу која разумије да се српско име не чува само сјећањем на претке, већ и оним што остављамо потомцима. Република Српска има обавезу да стоји уз њих, јер, како Додик поручује, од труда који данас улажемо зависи хоће ли и наредне генерације осјећати да смо један народ.
„Ми Срби хришћани морамо да се интегришемо у ширу хришћанску заједницу, да бранимо наше постојање. Ово несумњиво пружа поруку да су људи спремни, жељни и хоће да буду дио укупног оваквог напора, дио ове Академије. Сама чињеница да преко 200 дјеце похађа школу говори о томе да су родитељи посвећени“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Академија "Свети Сава" у Чикагу из године у годину окупља све већи број дјеце. Више је од школе. То је мјесто гдје млади кроз језик, историју, вјеру и умјетност чувају своје коријене, традицију и национални идентитет.
„Можете да живите гдје год, па и овдје, ван, далеко од домовине, од огњишта, али уколико имате свој језик, своју школу, свој идентитет, своју вјеру, крсну славу, ви живите заједнички живот нас Срба гдје се год налазили“, каже Додик.
Република Српска не заборавља свој народ који живи далеко од отаџбине, порука је и генералног секретара предсједника Републике. Каже Марко Ромић и да Академија „Свети Сава“ има посебну улогу. Она дјеци пружа образовање за живот у Америци, а истовремено им омогућава да разумију своје поријекло и насљеђе.
„Када дијете говори српски, може да разговара са својим бакама и дједовима, упозна породичну историју и завичај својих родитеља доживи као нешто своје. Ту се види права вриједност ове школе. Зато наша веза са дијаспором мора да буде више од свечаних посјета. Треба да се настави кроз сарадњу школа, сусрете младих и упознавање Републике Српске. Људи који овдје чувају српску заједницу треба да знају да у Српској имају ослонац“, рекао је Марко Ромић, генерални секретар предсједника Републике Српске.
Додик је, као кум свечаности, присуствовао и освештању обновљеног конака и Духовно-културног центра Светог Мардарија при Манастиру Светог Саве у Либертивилу код Чикага. Обнову је помогла и Република Српска.
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