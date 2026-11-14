Минић: О бијељинској болници се говори с повјерењем

Аутор:АТВ редакција
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Новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић честитао је крсну славу Свете Козму и Дамјана руководству и свим запосленима Болнице "Свети врачеви" у Бијељини о чијем се раду говори са повјерењем.
Минић је истакао да га радује што из ове установе често долазе добре вијести и што се о њеном раду говори с повјерењем.
Руководству и свим запосленима Болнице „Свети врачеви“ у Бијељини честитам крсну славу, Свете Козму и Дамјана.
Радује ме што из ове установе често долазе добре вијести и што се о њеном раду говори с повјерењем. Савремено опремљена болница свој пуни смисао добија захваљујући стручним и посвећеним љекарима, медицинским сестрама, техничарима и запосленима који свакодневно брину о пацијентима.— Саво Минић (@minic_savo) November 14, 2026
"Савремено опремљена болница свој пуни смисао добија захваљујући стручним и посвећеним љекарима, медицинским сестрама, техничарима и запосленима који свакодневно брину о пацијентима", написао је Минић на Иксу након што је присуствовао прослави славе Болнице.
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