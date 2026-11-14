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Минић: О бијељинској болници се говори с повјерењем

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АТВ редакција
14.11.2026 14:25

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Руководству и свим запосленима Болнице „Свети врачеви“ у Бијељини честитам крсну славу, Свете Козму и Дамјана.
Фото: X/Savo Minić

Новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић честитао је крсну славу Свете Козму и Дамјана руководству и свим запосленима Болнице "Свети врачеви" у Бијељини о чијем се раду говори са повјерењем.

Минић је истакао да га радује што из ове установе често долазе добре вијести и што се о њеном раду говори с повјерењем.

"Савремено опремљена болница свој пуни смисао добија захваљујући стручним и посвећеним љекарима, медицинским сестрама, техничарима и запосленима који свакодневно брину о пацијентима", написао је Минић на Иксу након што је присуствовао прослави славе Болнице.

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Тагови :

Саво Минић

Болница Свети Врачеви

Бијељина

Крсна слава

лијечење

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