Минић: Мјерама заштитити домаћу производњу

Аутор:АТВ редакција
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Изабрани предсједник Републике Српске Саво Минић изјавио је да је поражавајући податак да је у БиХ увезено меса у вриједности 500 милиона КМ и да вјерује да ће се послије формирања власти договорити мјере које ће дати сигурност домаћој производњи.
Минић је навео да су потписивањем Цефта споразума и одређених међународних споразума преузмете обавезе када је у питању слободно тржиште.
Семберија је наша највећа житница. Мјесто вриједних домаћина чији рад заслужује поштовање и подршку. Задовољство ми је што сам отворио јубиларни, десети „Семберски сајам меса“, који је у Бијељини окупио 75 излагача.
Иза сваког домаћег производа су рад, труд и знање вриједних људи.— Саво Минић (@minic_savo) November 14, 2026
Указао је да треба заштити пољопривредног произвођача све до момента док не будемо имали довољне складишне и прерађивачке капацитете да се може чекати или да се иде на готов производ, да се полупроизвод може пласирати на тржиште.
"Борићемо се. Политика, привреда, то је жива материја. Стално ћемо се борити", рекао је Минић новинарима у Бијељини
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