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Минић: Мјерама заштитити домаћу производњу

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АТВ редакција
14.11.2026 11:55

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Изабрани предсједник Републике Српске Саво Минић изјавио је да је поражавајући податак да је у БиХ увезено меса у вриједности 500 милиона КМ и да вјерује да ће се послије формирања власти договорити мјере које ће дати сигурност домаћој производњи.
Фото: X/Savo Minić

Изабрани предсједник Републике Српске Саво Минић изјавио је да је поражавајући податак да је у БиХ увезено меса у вриједности 500 милиона КМ и да вјерује да ће се послије формирања власти договорити мјере које ће дати сигурност домаћој производњи.

Минић је навео да су потписивањем Цефта споразума и одређених међународних споразума преузмете обавезе када је у питању слободно тржиште.

Указао је да треба заштити пољопривредног произвођача све до момента док не будемо имали довољне складишне и прерађивачке капацитете да се може чекати или да се иде на готов производ, да се полупроизвод може пласирати на тржиште.

"Борићемо се. Политика, привреда, то је жива материја. Стално ћемо се борити", рекао је Минић новинарима у Бијељини

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Трговина

Увоз

извоз меса

производња

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