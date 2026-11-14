Будимир: Додатно кориштење дронова и за контролу саобраћаја

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир истиче да је у МУП-у планирано увођење структуре која ће се бавити новим технологијама, међу којима је и додатно кориштење дронова за претраживање терена и контролу саобраћаја.
"Предвиђене су измјене Правилника о систематизацији. Планирамо и увођење структуре која ће се бавити новим технологијама, међу којима је додатно кориштење дронова", рекао је Будимир у подкасту Медијског система Републике Српске – СРНА.
Он је навео да МУП Републике Српске користи дронове, али да је планирано да убудуће буду употребљавани више, као и набавка најсавременијих.
"То значи да ће свака полицијска управа и полицијска станица имати пилота дрона који ће дјеловати у одређеним случајевима као што су мигрантска криза или претраживање терена", истакао је Будимир.
Он каже да би дроновима требало да буду контролисани и учесници у саобраћају ради веће безбједности.
ВИШЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОЛИЦАЈАЦА, У ТОКУ НАБАВКА "БОДИ КАМЕРА"
Будимир је навео да ово мора бити урађено, јер је у овој години, до сада, 81 лице погинуло у саобраћајној несрећи, више од 21.000 возача је искључено из саобраћаја од којих је 80 одсто било под дејством алкохола, док је 539 лица тешко повријеђено у удесима.
Он је навео да ће бити повећан број саобраћајних полицајаца који ће користити нове технологије, укључујући и "боди камере" чија је набавка у току.
"Ту су и нови уређаје за контролу алкохола и дроге у организму. Набавићемо и 90 стационарних радара за контролу брзине саобраћаја, чиме ћемо имати и нову могућност, а то јесте препознавање лица возача", рекао је Будимир.
Он је напоменуо да ће на ауто-путевима у Републици Српској бити ангажована два нова возила - пресретача, с циљем додатне безбједности саобраћаја.
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