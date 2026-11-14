"Научио сам да у болу не тражим мржњу" - свештеник Далибор о оцу чије је тијело пронађено у масовној гробници

Аутор:АТВ редакција
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Свештеник Далибор Ђекић имао је само 12 година када је на православни Васкрс, 26. априла 1992. године, током напада хрватско-муслиманских снага на насеље Чардак код Дервенте, нестао његов отац Слободан.
Породица га је мјесецима тражила, надајући се да је жив, све док његови посмртни остаци нису пронађени у масовној гробници на Чардаку.
У рату је изгубио и стрица Младена, који је погинуо са свега 20 година. Његов дјед, не могавши да поднесе губитак оба сина, неколико година касније одузео је себи живот.
Далибор се сјећа да је његова мајка на Васкрс дошла на село, не знајући ништа о судбини супруга. Слободан се водио као нестао, а породица је сваку вијест о размјени дочекивала са новом надом и покушавала да сазна гдје се налази.
„Гдје год се чује за неку размјену, иде се на размјене, чекаш, носиш слике, показујеш. Мајка иде, тетке… Уђе човјек, покаже слику, каже: „Знам га сто посто, ево га, у том је логору затворен.“ И све тако, надаш се од размјене до размјене“, присјећа се Далибор.
Нада је трајала све док није откривена масовна гробница на Чардаку. Призор који је затекао и сазнања о очевој судбини оставили су питања на која никада није добио одговор.
„Они су ту у гробници само онако побацани. Мом оцу је посебно замотана глава, погођен је у главу. Као да је неко посебно замотао главу. Покушавао сам да се распитам, да сазнам ко је то можда урадио, али, наравно, то никад нисам сазнао. Можда неко ко га је познавао“, свједочи Далибор.
Губитак оца и стрица, као и породична трагедија која је услиједила, обиљежили су Далиборово дјетињство. Ипак, кроз школовање и спознавање вјере, постепено је изграђивао однос према страдању који није заснован на мржњи.
„И онда кроз ту своју школу, кроз спознавање вјере, научим да у том свом болу који је задесио мене и моју породицу, да ја у том свему не тражим мржњу, већ да тражим смисао“, поручује Далибор Ђекић.
Свједочанство свештеника Далибора Ђекића о страдању његовог оца и стрица похрањено је у аудио-визуелној архиви Меморијалног центра Републике Српске, а можете га погледати на овом линку. Снимање свједочанстава на подручју Дервенте реализује се у сарадњи са Градом Дервента и организацијама проистеклим из Одбрамбено-отаџбинског рата. Меморијални центар Републике Српске позива чланове породица погинулих и несталих, ратне војне инвалиде, учеснике рата и непосредне свједоке ратних дешавања да подијеле своја свједочанства и допринесу трајном очувању сјећања на страдање српског народа.
Сви који желе да оставе свједочанство могу се јавити путем имејл адресе kontakt@mcrs.vladars.rs или на број телефона 051/222-999.
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