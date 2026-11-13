Позната прва имена за нову Владу Српске и Дом народа

Аутор:Александра Тољ Ружић
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Све је више познатих имена за позиције у институцијама Републике Српске, али и међу српским представницима у Сарајеву. С друге стране, побједничке странке у Федерацији БиХ тешко откривају карте. Једна од откривених је да би преговори о формирању власти на нивоу БиХ требало да почну до краја мјесеца.
Нема промјене на челу МУП-а Српске, без размишљања је поручио први човјек СНСД-а. Гостујући у подкасту портала Провјерено, каже да ће састав подмладити, а велики број министарстава припашће партнерима.
"У Будимира имам пуно повјерење, он ће остати министар полиције. Мораћемо значајан број министара, можда чак 40% од других коалиционих партнера", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Но, интересовање јавности није усмјерено ка министрима, колико ка томе ко ће бити мандатар. Додик каже, списак је кратак, а у фокусу је једно презиме.
"Игор Додик је најпропулзивније име сада у СНСД-у. Још увијек се чека позиционирање око имена Милорада Додика, да видимо на који начин или шта. Ту ће за неке који то гледају из опозиције и којима се диже коса на глави, ту ће се између та два имена. Ја немам амбицију, али имам одговорност, јер је тешко вријеме у коме не желим да Игор буде потрошен", каже Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Што се тиче Дома народа, и ту је СНСД први изашао са именима.
"СНСД ће предложити у Дом народа Рашу Ковачевића. Добар да буде члан Колегијума. Задржаћемо Средоја Новића, нисам још разговарао са Душицом Шолајом, мислим да ће и она", каже Додик.
Додик додаје да је договор са Драшком Станивуковићем био да четврти делегат буде Никола Дроњак. Да је Станивуковић од тога одустао, али да ће ипак Дроњак бити четврти члан Клуба Срба. Ово је до сада најотворенији излазак у јавност са именима неког лидера странке. А данас је био конкретан и предсједник ХДЗ-а. Најавио је сусрет потенцијалних партнера за састав Савјета министара за десетак дана.
"А вјероватно ћемо, то договарамо сад од 23. То је један од датума који се веже за жупанијске скупштине, састати се с представницима из ФБиХ са којима мислимо да ћемо ићи у власт, односно с представницима из Републике Српске", рекао је Драган Човић, предсједник ХДЗ-а БиХ.
Двије поруке Драгана Човића данас су упадљиве. Једна је да ће подмладити састав, али да у Дому народа остаје при старом кадру.
"Чуваћемо у Дому народа државе још увијек ону структуру која може, док не ријешимо кључна питања, мислећи на Устав, на Изборни закон и још нека наша опредјељења", каже Драган Човић, предсједник ХДЗ-а БиХ.
Два пута је поменуо тестирање комбинације актуелног сазива Савјета министара и новог сазива Парламентарне скупштине БиХ. Први пут када је ријеч о испуњавању услова на европском путу, а други пут говорећи о могућности усвајања буџета институција БиХ.
"Да имамо буџет БиХ у 12. мјесецу. Сада тестирамо да се комбинује стари и нови сазив. Мислим да ћемо успјети", рекао је Драган Човић, предсједник ХДЗ-а БиХ.
Ово би могло указивати да се нови сазив неће брзо формирати. Можда је зато и најтиши лидер СДА, једине странке која је побиједила на изборима, а која није у власти. Изетбеговић у интервјуу за „Фактор“ мало тога открива, али поручује да неће битина челу Савјета министара, али и да на ту функцију неће предложити Семира Ефендића из СБиХ.
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