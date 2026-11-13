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СДС остаје без једног посланика: Владимир Ћопић напушта странку

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АТВ редакција
13.11.2026 13:55

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Српска демократска странка
Фото: ATV

Владимир Ћопић, који је посланички мандат освојио као кандидат СДС-а, напустиће ову странку, тврди лидер ПСС-а Драшко Станивуковић.

Његовим одласком СДС ће остати на девет посланика у новом сазиву Народне скупштине.

Портал "Српска инфо" пише да је Ћопић јуче обавијестио скупштинску службу да ће у новом сазиву дјеловати као независни посланик.

Портал додаје да је Ћопић обавијестио Службу Народне скупштине Републике Српске да ће у новом сазиву парламента свој посланички мандат обављати оквиру посланичког клуба Уједињене Српске.

"Молим да се ово обавјештење евидентира и узме у обзир приликом конституисања посланичких клубова у новом сазиву Народне скупштине Републике Српске", наводи се у допису који је јуче стигао у Службу народне скупштине.

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Тагови :

Владимир Ћопић

СДС

Уједињена Српска

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