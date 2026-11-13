СДС остаје без једног посланика: Владимир Ћопић напушта странку

Аутор:АТВ редакција
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Владимир Ћопић, који је посланички мандат освојио као кандидат СДС-а, напустиће ову странку, тврди лидер ПСС-а Драшко Станивуковић.
Његовим одласком СДС ће остати на девет посланика у новом сазиву Народне скупштине.
Портал "Српска инфо" пише да је Ћопић јуче обавијестио скупштинску службу да ће у новом сазиву дјеловати као независни посланик.
Портал додаје да је Ћопић обавијестио Службу Народне скупштине Републике Српске да ће у новом сазиву парламента свој посланички мандат обављати оквиру посланичког клуба Уједињене Српске.
"Молим да се ово обавјештење евидентира и узме у обзир приликом конституисања посланичких клубова у новом сазиву Народне скупштине Републике Српске", наводи се у допису који је јуче стигао у Службу народне скупштине.
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