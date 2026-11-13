Шаровић: СДС мора у власт, најгора опција је да остану опозиција

Аутор:Славиша Ђурковић
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Опозиција мора у власт са СДА и СБиХ или са СНСД-ом, најгора опција је да остану опозиција, сматра бивши предсједник СДС-а Мирко Шаровић.
"СДС није донио дефинитивне одлуке о том питању, да ли иде у опозицију, да ли има амбицију да буде дио државних структура, односно Савјета министара или неку другу амбицију. Какве су амбиције и како мисле да уђу у Дом народа, за Представнички дом опозиција има пет посланика и имају основни услов да би могли да буду фактор за формирање власти на нивоу БиХ", каже Шаровић за БХРТ.
Он поручује да је питање формирања власти врло ризично и да су пред опозиционим странкама тешке одлуке. Пред њима су двије опције - или СДА и Странка за БиХ или СНСД и њихови коалициони партнери.
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"Већина је могућа. Ако говорим о СДС-у, али и за цијелу опозицију је врло ризично да рачуна да иде у Савјет министара и да им партнери буду СДА и СБиХ. Они могу да преговарају, али би били под великим притиском и оптужбама странка које долазе из Републике Српске. С друге стране, ако се опредијеле да преговарају са СНСД-ом, ту је било одређених сигнала али за то треба донијети одлуку. Ја сам 2012 и 2013. године доносио одлуке да идемо у коалицију са СНСД-ом. То је био период у којем је растао СДС. Да ли има храброст и умијећа, видјећемо наредних дана. Најгора опција је да буду опозицији. Још четири године опозиције за СДС је то убитачно и не могу рачунати да из опозиције расту и јачају", рекао је Шаровић.
Предсједник СНСД-а у разговору са Првјерено.инфо каже да зна за састанке лидера ПСС-а Драшка Станивуковића са лидером СДА Бакиром Изетбеговићем гдје се разговара о могућем прављењу власти на нивоу БиХ без СНСД-а.
"Ја им кажем нека пробају, мислим да не могу", истиче Додик.
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Додик је поручио и да опозиција није разумјела тренутак у којем се налази Република Српска. Када су у питању Бошњаци, они се у тим случајевима обједињавају.
"Водим рачуна о високој националној одговорности која подразумијева наше право суштинско питање, а то је статус. Статс можете да градите ако имате јединство. Мој порив разговора са Бланушом и Станивуковићем је и да након избора обезбиједимо дозу јединства. Позова сам их у канцеларије СНСД-а да обавимо ту врсту разговора. Они су сматрали да је то њима елиминирајуће јер су то просторије СНСД-а. Предложио сам канцеларије СДС-а, они су одбили и то. Тражили су да им гарантујем да без обзира шта људи одлучили из њихових структура, да ћемо их ми одбити", рекао је Додик.
Почетком 2025. године политичка формација "Тројка" раскинула је сарадњу са СНСД-ом на нивоу БиХ уз поруку да ће њихови кадрови бити почишћени "багером".
Тада су за новог партнера у Републици Српској изабрали мањинске странке опозиције. Наиме, у Представничком дому из Републике Српске током претходног сазива сједило је пет посланика из странака опозиције, један је био бошњак из СДА, док су остатак чинили СНСД и коалициони партнери.
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Ове године, СНСД са коалиционим партнерима има мандат више, јер је СДА изгубила свог представника. Иако имају доста мање, опозиционе странке у Републици Српској и даље могу постати полуга за прављење власти на нивоу БиХ, уколико их изаберу Бошњаци. То се управо десило током 2025. године, међутим, састав Дома народа није одговарао жељама "Тројке" и опозиције у Републици Српској, чак и након одузимања мандата Сњежани Новаковић Бурсаћ. Није било нарочите воље ни са стране ХДЗ-а да се упуштају у такав преседан.
Истина је да би Бакир Изетбеговић најрађе избјегао било какву власт са СНСД-ом, због тога разговори са Драшком Станивуковићем и нису толико бесмислени. Нису бесмислени ни због чињенице да је Милорад Додик поручио да са СДА неће улазити у власт ако они буду вукли са собом Странку за БиХ, а за Бакира Изетбеговића Семир Ефендић је неопходан за власт у ФБиХ.
Посљедњи сигнали који долазе из опозиционих редова сугеришу да не постоји воље да се оствари српско јединство, макар на нивоу БиХ. Опозиционари су одбили оба састанка, како на "гостујућем", тако и на "домаћем" терену.
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Подијељени су били и ставови функционера. Појединци из СДС-а су сматрали да је то добра идеја, док су јој се други оштро противили. И Бранко Блануша, али и Драшко Станивуковић ових дана своје бриге стављају на прво мјесто. Блануша се обрачунава са функционерима СДС-а, док Станивуковић лови "прелетаче". Док они обављају интерне послове, српско јединство је на чекању, ако га на крају уопште и буде.
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