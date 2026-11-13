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Прошле године на путевима у Српској живот изгубило 129 особа, ове године број смањен

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АТВ редакција
13.11.2026 17:53

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У вјежби су учествовали припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, волонтери Црвеног крста, припадници Ватрогасно-спасилачке јединице и Службе хитне медицинске помоћи, демонстрирајући поступање и координацију служби у случају саобраћајне незгоде.
Фото: ATV

Прошле године на путевима Републике Српске живот је изгубило 129 лица, док је у овој години тај број 82. Управо ови подаци повод су за одржавање показне вјежбе у Бањалуци, организоване поводом 13. новембра – Свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних незгода.

У вјежби су учествовали припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, волонтери Црвеног крста, припадници Ватрогасно-спасилачке јединице и Службе хитне медицинске помоћи, демонстрирајући поступање и координацију служби у случају саобраћајне незгоде.

Из Ауто-мото савеза Републике Српске истичу да се данас жели скренути пажња јавности на трагичне посљедице саобраћајних несрећа и њихове жртве. Наглашавају да ће активности одржане у Бањалуци бити настављене наредне седмице у другим локалним заједницама у Републици Српској.

Главни инспектор јединице полиције за безбједност саобраћаја Управе полиције МУП-а Републике Српске Илија Смиљанић изразио је наду да ће се тренд смањења броја жртава задржати до краја године. Главни узрок већине саобраћајних незгода јесте неприлагођена брзина вожње. Удружење жртава саобраћајних незгода истичу да ће се само укључивањем цијелог друштва у рјешавање проблема смањити трагичне бројке на путевима. Неопходно увести у образовни систем изучавање понашања у саобраћају, те улагати новац у безбједност саобраћаја и превенцију.

Број страдалих на путевима упозорава да безбједност у саобраћају мора бити заједнички приоритет. Ни једна журба, непажња или непрописна вожња не вриједи једног изгубљеног живота.

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Тагови :

Република Српска

Саобраћајна незгода

Саобраћајна несрећа

Свјетски дан сјећања на жртве саобраћајних незгода

Црвени крст

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