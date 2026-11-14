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Додик: У Чикагу смо уз заједницу која разумије како се чува српско име

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АТВ редакција
14.11.2026 08:04

Коментари:

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Република Српска је у Чикагу уз заједницу која разумије да се српско име не чува само сјећањем на претке већ и оним што се оставља потомцима, рекао је предсједник Милорад Додик.
Фото: X/printscreen

Република Српска је у Чикагу уз заједницу која разумије да се српско име не чува само сјећањем на претке већ и оним што се оставља потомцима, рекао је предсједник Милорад Додик.

"Република Српска има обавезу да стоји уз њих, јер од труда који данас улажемо зависи хоће ли и наредне генерације осјећати да смо један народ", написао је Додик на Иксу.

Додао је да су наши људи у Америци својим радом градили нови живот, а оснивањем и подршком Академији "Свети Сава" побринули су се да њихова дјеца знају и одакле тај живот потиче

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Тагови :

Милорад Додик

Чикаго

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Америка

Република Српска

Коментари (10)

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