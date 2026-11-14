Додик: У Чикагу смо уз заједницу која разумије како се чува српско име

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска је у Чикагу уз заједницу која разумије да се српско име не чува само сјећањем на претке већ и оним што се оставља потомцима, рекао је предсједник Милорад Додик.
"Република Српска има обавезу да стоји уз њих, јер од труда који данас улажемо зависи хоће ли и наредне генерације осјећати да смо један народ", написао је Додик на Иксу.
Наши људи у Америци својим су радом градили нови живот, а оснивањем и подршком Академији „Свети Сава“ побринули су се да њихова дјеца знају и одакле тај живот потиче.
У Чикагу смо уз заједницу која разумије да се српско име не чува само сјећањем на претке. Чува се и оним што остављамо потомцима. Република Српска има обавезу да стоји уз њих, јер од труда који данас улажемо зависи хоће ли и наредне генерације осјећати да смо један народ.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 14, 2026
Додао је да су наши људи у Америци својим радом градили нови живот, а оснивањем и подршком Академији "Свети Сава" побринули су се да њихова дјеца знају и одакле тај живот потиче
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