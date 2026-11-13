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Врх СДС-а усред ноћи дошао пред кућу Владимира Ћопића који је напустио странку

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АТВ редакција
13.11.2026 22:07

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Врх СДС-а усред ноћи дошао пред кућу Владимира Ћопића који је напустио странку
Фото: Youtube, Facebook

Врх СДС-а укључујући Бранка Бланушу, Огњена Бодирогу, Дарка Бабаља, Јовицу Радуловића и Ђорђа Милићевића посјетили су касно вечерас кућу Владимира Ћопића, посланика који је напустио СДС и прикључио се Уједињеној Српској.

Њихов долазак у касне сате пратила је телевизијска екипа, а кажу да на локацији није било Ћопића. Разговарали су са његовом супругом и братом који су им поручили да Ћопић није ту.

Имали смо вечерас предсједништво СДС-а гдје смо сви шокирани да носилац листе Изборне јединице 1 за НСРС господин Ћопић, да је прије прве сједнице одлучио да напусти клуб посланика СДС-а. Нећемо да пређемо преко тога, очекујемо одговоре зашто је то урадио", рекао је Огњен Бодирога.

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Поручује да су дошли да виде шта је разлог.

"Сви ми из Предсједништва смо гарантовали за сваког нашег кандидата и мора се стати у крај политичкој корупцији и трговини. Иако се испостави да је на рачун неких привилегија господин Ћопић спреман да напусти СДС, ми тражимо да он врати мандат. Да није било грба СДС-а, господин Ћопић не би био ни посланик. Ако то не уради, ми ћемо се овдје мијењати, биће стотињак људи сигурно", рекао је Бодирога.

Врх СДС-а пред кућом Ћопића
Врх СДС-а пред кућом Ћопића

Подсјећања ради, из исте изборне јединице преко листе СДС-а мандат је освојила и Маја Драгојевић Стојић, која је своје политичко дјеловање наставила у Покрету Сигурна Српска Драшка Станивуковића и није вратила мандат Српској демократској странци.

Предсједник СДС-а Бранко Блануша каже да се странка не смије помирити са тим и да је неопходна нулта толеранција према политичкој корупцији.

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"Тражимо разговор да видимо који су разлози, због чега је урадио то што је урадио. Тражићемо уколико остане при својој одлуци, да треба да врати мандат СДС-у", рекао је Блануша.

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Тагови :

Владимир Ћопић

СДС

кућа

Огњен Бодирога

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