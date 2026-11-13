Врх СДС-а усред ноћи дошао пред кућу Владимира Ћопића који је напустио странку

Аутор:АТВ редакција
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Врх СДС-а укључујући Бранка Бланушу, Огњена Бодирогу, Дарка Бабаља, Јовицу Радуловића и Ђорђа Милићевића посјетили су касно вечерас кућу Владимира Ћопића, посланика који је напустио СДС и прикључио се Уједињеној Српској.
Њихов долазак у касне сате пратила је телевизијска екипа, а кажу да на локацији није било Ћопића. Разговарали су са његовом супругом и братом који су им поручили да Ћопић није ту.
Имали смо вечерас предсједништво СДС-а гдје смо сви шокирани да носилац листе Изборне јединице 1 за НСРС господин Ћопић, да је прије прве сједнице одлучио да напусти клуб посланика СДС-а. Нећемо да пређемо преко тога, очекујемо одговоре зашто је то урадио", рекао је Огњен Бодирога.
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Поручује да су дошли да виде шта је разлог.
"Сви ми из Предсједништва смо гарантовали за сваког нашег кандидата и мора се стати у крај политичкој корупцији и трговини. Иако се испостави да је на рачун неких привилегија господин Ћопић спреман да напусти СДС, ми тражимо да он врати мандат. Да није било грба СДС-а, господин Ћопић не би био ни посланик. Ако то не уради, ми ћемо се овдје мијењати, биће стотињак људи сигурно", рекао је Бодирога.
Подсјећања ради, из исте изборне јединице преко листе СДС-а мандат је освојила и Маја Драгојевић Стојић, која је своје политичко дјеловање наставила у Покрету Сигурна Српска Драшка Станивуковића и није вратила мандат Српској демократској странци.
Предсједник СДС-а Бранко Блануша каже да се странка не смије помирити са тим и да је неопходна нулта толеранција према политичкој корупцији.
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"Тражимо разговор да видимо који су разлози, због чега је урадио то што је урадио. Тражићемо уколико остане при својој одлуци, да треба да врати мандат СДС-у", рекао је Блануша.
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