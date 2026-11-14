Logo

Владимир Ћопић: СДС је у расулу због Блануше и екипе, долазак на кућна врата им нећу опростити

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
14.11.2026 11:00

Коментари:

4
Владимир Ћопић: СДС је у расулу због Блануше и екипе, долазак на кућна врата им нећу опростити
Фото: Youtube, Facebook

Народни посланик Владимир Ћопић, који је напустио СДС и прешао у Клуб посланика Уједињене Српске, осврнуо се на дешавања у СДС-у и однос са страначким руководством, а посебно на долазак представника странке на врата његове породичне куће у пратњи телевизијске екипе. У саопштењу је изнио своје виђење ситуације и најавио даљe правне кораке.

Саопштење преносимо у цијелости:

"Саопштење за јавност народног посланика Владимира Ћопића: СДС је у расулу због Блануше и екипе, долазак на кућна врата им нећу опростити

Српска демократска странка је у расулу, а Бранко Блануша је извор афера и разлог раскола и није никаква будућност за СДС, ни за мене, а посебно не за Републику Српску. Са њим и са онима који га подржавају не желим да имам било шта заједничко.

Ово је поручио народни посланик из Костајнице Владимир Ћопић у првом саопштењу за јавност након што је одлучио да напусти СДС и да у Народној скупштини Републике Српске дјелује у Клубу посланика Уједињене Српске.

Као други разлог Ћопић наводи то што жели да буде дио патриотске двотрећинске већине у Народној скупштини, у тренутку када су пред Републиком Српском велики изазови, што СДС, Блануша и остали одбијају јер апсолутно не разумију политичке процесе, а што су показали и резултати избора на којима су жестоко поражени

"Костајница је мала општина, али општина која зна да цијени Републику Српску и која зна важност постојања Републике Српске. Када сам се одлучио активно бавити политиком, одлучио сам да су ми најбитније области социјалне правде и одговорне националне политике која брани интересе Републике Српске", каже Ћопић.

Не крије да је у том тренутку своје мјесто нашао у СДС.

"Био сам вјеран својим идеалима, Републици Српској и СДС-у. Дуго сам чекао да руководство странке престане лутати на политичкој сцени Републике Српске. Посебно ми је сметао често неодређен став када су биле битне теме за Републику Српску. Било је битније бити против власти Републике Српске, него имати јасан став по бројним важним питањима. Ситуација се још више погоршала у посљедњих неколико мјесеци. Бројни преговори са ПСС-ом, неодлучност око кандидатуре за предсједника Републике Српске, као и афера око Љубише Петровића, створила је огроман јаз међу члановима СДС-а. Жао ми је што руководство СДС-а не схвата да странку води на погрешан начин. И то странку која је уз народ и војску стварала Републику Српску", каже Ћопић.

Нагласио је да жели да гради бољу Републику Српску, да буде активан у политичким процесима и да остане уз идеју националне странке и социјалне правде.

Владимир Ћопић

Република Српска

Врх СДС-а усред ноћи дошао пред кућу Владимира Ћопића који је напустио странку

"Уједињена Српска је национална парламентарна странка. Увијек је била уз и за Републику Српску. Желим и хоћу да рјешавам проблеме становника Костајнице, али и читаве Републике Српске. У политици није само довољно критиковати. Спреман сам да нудим рјешења. Да радим на рјешавању битних питања за грађане Републике Српске. Као посланик у клубу Уједињене Српске ћу се трудити да дам допринос у очувању Републике Српске и стварању бољих и квалитетнијих услова живота за све грађане. Само заједништво свих Срба и српских политичких странака може да сачува Републику Српску у ова тмурна времена. Желим да будем карика која спаја, а не раздваја српски народ", закључује Ћопић.

Како каже, није намјеравао да се оглашава али је принуђен да реагује након што је руководство СДС синоћ, под окриљем ноћи, дошло на врата његове куће, тако узнемиравајући његову породицу, све уз пратњу телевизијске екипе.

"Тај потез, у стилу Гестапоа, прелио је чашу. То је кривично дјело, узнемиравање, повреда породичног дома чија је неповредивост загарантована Уставом Републике Српске. То им нећу опростити и сви ће да добију кривичне пријаве. Знају они гдје могу да ме нађу, али никоме од њих ништа нисам дужан, па ни објашњење. Умјесто тога, нека Блануша и његови пулени објасне гласачима како су успјели да СДС претворе у минорну политичку организацију са неизвјесном будућношћу, у којој се не зна ни ко је предсједник. Они који су извели препад на коју породичну кућу нису моји гласачи. Мој мандат припада мени и он је резултат мог односа са мојом суграђанина који знају да сам увијек био на правој страни", закључује Ћопић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Ћопић

СДС

Бранко Блануша

Уједињена Српска

саопштење

Коментари (4)

Више из рубрике

Маринко Божовић сједница СДС-а конференција за медије у Бањалуци

Република Српска

Божовић: Одлуку о искључењу Александре Пандуревић је требало донијети раније

3 ч

0
Свештеник Далибор Ђекић имао је само 12 година када је на православни Васкрс, 26. априла 1992. године, током напада хрватско-муслиманских снага на насеље Чардак код Дервенте, нестао његов отац Слободан.

Република Српска

"Научио сам да у болу не тражим мржњу" - свештеник Далибор о оцу чије је тијело пронађено у масовној гробници

3 ч

0
Република Српска је у Чикагу уз заједницу која разумије да се српско име не чува само сјећањем на претке већ и оним што се оставља потомцима, рекао је предсједник Милорад Додик.

Република Српска

Додик: У Чикагу смо уз заједницу која разумије како се чува српско име

4 ч

10
Врх СДС-а усред ноћи дошао пред кућу Владимира Ћопића који је напустио странку

Република Српска

Врх СДС-а усред ноћи дошао пред кућу Владимира Ћопића који је напустио странку

14 ч

9

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима