Владимир Ћопић: СДС је у расулу због Блануше и екипе, долазак на кућна врата им нећу опростити

Аутор:АТВ редакција
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Народни посланик Владимир Ћопић, који је напустио СДС и прешао у Клуб посланика Уједињене Српске, осврнуо се на дешавања у СДС-у и однос са страначким руководством, а посебно на долазак представника странке на врата његове породичне куће у пратњи телевизијске екипе. У саопштењу је изнио своје виђење ситуације и најавио даљe правне кораке.
Саопштење преносимо у цијелости:
"Саопштење за јавност народног посланика Владимира Ћопића: СДС је у расулу због Блануше и екипе, долазак на кућна врата им нећу опростити
Српска демократска странка је у расулу, а Бранко Блануша је извор афера и разлог раскола и није никаква будућност за СДС, ни за мене, а посебно не за Републику Српску. Са њим и са онима који га подржавају не желим да имам било шта заједничко.
Ово је поручио народни посланик из Костајнице Владимир Ћопић у првом саопштењу за јавност након што је одлучио да напусти СДС и да у Народној скупштини Републике Српске дјелује у Клубу посланика Уједињене Српске.
Као други разлог Ћопић наводи то што жели да буде дио патриотске двотрећинске већине у Народној скупштини, у тренутку када су пред Републиком Српском велики изазови, што СДС, Блануша и остали одбијају јер апсолутно не разумију политичке процесе, а што су показали и резултати избора на којима су жестоко поражени
"Костајница је мала општина, али општина која зна да цијени Републику Српску и која зна важност постојања Републике Српске. Када сам се одлучио активно бавити политиком, одлучио сам да су ми најбитније области социјалне правде и одговорне националне политике која брани интересе Републике Српске", каже Ћопић.
Не крије да је у том тренутку своје мјесто нашао у СДС.
"Био сам вјеран својим идеалима, Републици Српској и СДС-у. Дуго сам чекао да руководство странке престане лутати на политичкој сцени Републике Српске. Посебно ми је сметао често неодређен став када су биле битне теме за Републику Српску. Било је битније бити против власти Републике Српске, него имати јасан став по бројним важним питањима. Ситуација се још више погоршала у посљедњих неколико мјесеци. Бројни преговори са ПСС-ом, неодлучност око кандидатуре за предсједника Републике Српске, као и афера око Љубише Петровића, створила је огроман јаз међу члановима СДС-а. Жао ми је што руководство СДС-а не схвата да странку води на погрешан начин. И то странку која је уз народ и војску стварала Републику Српску", каже Ћопић.
Нагласио је да жели да гради бољу Републику Српску, да буде активан у политичким процесима и да остане уз идеју националне странке и социјалне правде.
Република Српска
Врх СДС-а усред ноћи дошао пред кућу Владимира Ћопића који је напустио странку
"Уједињена Српска је национална парламентарна странка. Увијек је била уз и за Републику Српску. Желим и хоћу да рјешавам проблеме становника Костајнице, али и читаве Републике Српске. У политици није само довољно критиковати. Спреман сам да нудим рјешења. Да радим на рјешавању битних питања за грађане Републике Српске. Као посланик у клубу Уједињене Српске ћу се трудити да дам допринос у очувању Републике Српске и стварању бољих и квалитетнијих услова живота за све грађане. Само заједништво свих Срба и српских политичких странака може да сачува Републику Српску у ова тмурна времена. Желим да будем карика која спаја, а не раздваја српски народ", закључује Ћопић.
Како каже, није намјеравао да се оглашава али је принуђен да реагује након што је руководство СДС синоћ, под окриљем ноћи, дошло на врата његове куће, тако узнемиравајући његову породицу, све уз пратњу телевизијске екипе.
"Тај потез, у стилу Гестапоа, прелио је чашу. То је кривично дјело, узнемиравање, повреда породичног дома чија је неповредивост загарантована Уставом Републике Српске. То им нећу опростити и сви ће да добију кривичне пријаве. Знају они гдје могу да ме нађу, али никоме од њих ништа нисам дужан, па ни објашњење. Умјесто тога, нека Блануша и његови пулени објасне гласачима како су успјели да СДС претворе у минорну политичку организацију са неизвјесном будућношћу, у којој се не зна ни ко је предсједник. Они који су извели препад на коју породичну кућу нису моји гласачи. Мој мандат припада мени и он је резултат мог односа са мојом суграђанина који знају да сам увијек био на правој страни", закључује Ћопић.
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