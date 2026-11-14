Минић отворио 10. јубиларни "Семберски сајам меса"

Аутор:АТВ редакција
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Новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић свечано је отворио јубиларни 10. "Семберски сајам меса" у Бијељини који је окупио 75 излагача.
"Сигурно да Семберија као наша највећа житница, као један од највећих пољопривредних и привредних капацитета заслужује да има један овакав сајам", рекао је Минић и похвалио упорност да овај сајам доживи својих десет година.
Он је додао да резултате дају улагања у пољопривреду, прерађивачке капацитете и све оно што је битно да се има готов производ.
"На нама је да наставимо са том подршком и да радимо на свим мјерама које ће омогућити да се наши производи, осим на домаће, могу пласирати и на друга тржишта", истакао је Минић.
Доласком на овај догађај, Минић је истакао да је републичка власт доказала колико цијени труди и рад тежака, као и свих других који се баве производњом и прерадом.
Намјера је, додао је, и да се на лицу мјеста разговара са људима и чује са којим проблемима се сусрећу.
Дводневни Сајам одржава се на платоу компаније "Глобус" у Дворовима.
Власник "Глобуса" Миленко Зупур напоменуо је у изјави новинарима да овај сајам показује снагу семберске производње, прије свега меса, али и здраве хране.
Истакао се да се из године у годину повећава број излагача и посјетилаца.
У наставку посјете Бијељини Минић ће присуствовати обиљежавању крсне славе Болнице "Свети врачеви" - Светог Козме и Дамјана.
Ломљење славског колача најављено је за 13.00 часова, а након тога су планиране изјаве за медије.
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