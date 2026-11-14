Аутор:АТВ редакција
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Изабрани предсједник Републике Српске Саво Минић рекао је да Српска планира да до до краја године заврши формирање Владе и усвајање буџетам, а да ће се његов први потез на новој функцији сазнати одмах у понедјељак, 16. новембра.
"Све је спремно, чак сутра имамо и неке мале додатне припреме", рекао је Минић новинарима у Бијељини.
Минић је подсјетио да је у понедјељак конститутивна сједница Народне скупштине Републике Српске, а да потом улази у Палату Републике и одмах креће са разговорима.
"Република Српска је преживјела многе, многе недаће. Створена је у крви, створена са великом љубављу. Имамо обавезу да то чувамо. Институције Републике Српске су гарант да овдје опстајемо", истакао је Минић.
Сматра да Република Српска сада има најбољу перспективу, као и да они који управљају Српском имају политички капацитет да могу на нивоу БиХ да остваре све оно што се односи на заштиту интереса Републике.
Он је додао да је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић синоћ дошла из САД, да је са њом разговарао и додао да су тамо остварени одређени контакти.
"У овом моменту је битно имати пријатеље, имати информације на вријеме, знати шта се дешава са глобалним кретањем, са кретањем енергената, са одређеним политичким кретањима", рекао је Минић.
Поновио је да је Република Српска стабилна и перспективна у овом моменту, преноси Срна.
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