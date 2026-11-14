Пољопривреда у фокусу нове Владе Српске, Минић најавио промјене

Аутор:АТВ редакција
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Новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић најавио је данас да ће од новог премијера тражити да се сљедеће године направи другачији систем подстицаја у пољопривреди који ће бити бржи, ефективнији са фондовима у реализацији новца.
Минић је на отварању "Семберског сајама меса" у Дворвима код Бијељине истакао да нова Влада Републике Српске мора јаче да настави да ради како би то осјетио сваки дио Српске и са тим се поносио.
"Не треба заобићи ни чињеницу да данас са нама нису челни људи овога града, наше пријестонице пољопривреде, наше житнице", напоменуо је Минић.
Минић је истакао да ће Бијељина за два дана овог сајма бити мали амбасадор Републике Српске, те навео да ће и као предсједник Републике наредне године финансијски подржати развој сајма.
"Посебно ме радује што у Републици Српској можемо сваки пут да кажемо да смо у нечему отишли корак даље. Онај ко данас има храну и енергију он је независан, јак, и може да разговара с ким хоће. Џаба вам ракете ако народ нема хране и ако немате енергију", истакао је Минић.
Дводневни Сајам одржава се на платоу компаније "Глобус" у Дворовима, а власник те компаније Миленко Зупур навео је да сајам приказује способност и преданост раду семберских привредника.
"Показали смо шта се радом може успјети и то је оно што највише краси семберског човјек. Влада Српске већ 10 година подржава овај пројекат. Од града Бијељина немамо подршку", рекао је Зупур.
Власник Месне индустрије "ЗП-комерц" Љубиша Росић рекао је да сајам показује да су произвођачи из Републике Српске способни да произведу производе од меса који су најбољи у региону.
"Овдје су пред вама најбољи производи и најљепше месо у Српској", навео је Росић, преноси Срна.
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