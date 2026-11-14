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Минић присуствује обиљежавању славе Болнице „Свети врачеви“ у Бијељини

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АТВ редакција
14.11.2026 13:24

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Саво Минић слава болнице Св Врачеви
Фото: ATV

Новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић присуствује данас у Бијељини обиљежавању крсне славе Болнице "Свети врачеви" - Светог Козме и Дамјана.

Минић присуствује и ломљењу славског колача у Болници "Свети врачеви" са директором болнице Микајлом Лазићем, представницима града Бијељина те многобројним присутним грађанима.

Саво Минић слава болнице Св Врачеви
Саво Минић слава болнице Св Врачеви
ATV

Претходно, Минић је отворио 10. јубиларни "Семберски сајам меса".

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Тагови :

Саво Минић

Болница Свети Врачеви

Бијељина

Крсна слава

Микајло Лазић

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