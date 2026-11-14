Минић присуствује обиљежавању славе Болнице „Свети врачеви“ у Бијељини

Аутор:АТВ редакција
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Новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић присуствује данас у Бијељини обиљежавању крсне славе Болнице "Свети врачеви" - Светог Козме и Дамјана.
Минић присуствује и ломљењу славског колача у Болници "Свети врачеви" са директором болнице Микајлом Лазићем, представницима града Бијељина те многобројним присутним грађанима.
Претходно, Минић је отворио 10. јубиларни "Семберски сајам меса".
Семберија је наша највећа житница. Мјесто вриједних домаћина чији рад заслужује поштовање и подршку. Задовољство ми је што сам отворио јубиларни, десети „Семберски сајам меса“, који је у Бијељини окупио 75 излагача.
Иза сваког домаћег производа су рад, труд и знање вриједних људи.— Саво Минић (@minic_savo) November 14, 2026
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