Додик у Чикагу присуствује освештању објеката манастира у Либертвилу

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствује освештању обновљеног конака и Духовно-културног центра Светог Мардарија при Манастиру Светог Саве у Либертвилу код Чикага.
Додик је раније истакао да је обнову помогла и Република Српска.
Претходно је посјетио Академију "Свети Сава" у Чикагу одакле је поручио да Срби у Чикагу граде будућност, не заборављајући језик, традицију и идентитет.
"Далеко од отаџбине, али чврсто везани за своје коријене", поручио је Додик.
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