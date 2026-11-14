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Додик у Чикагу присуствује освештању објеката манастира у Либертвилу

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14.11.2026 18:12

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Милорад Додик у Чикагу
Фото: Instagram/mdodik.official

Предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствује освештању обновљеног конака и Духовно-културног центра Светог Мардарија при Манастиру Светог Саве у Либертвилу код Чикага.

Додик је раније истакао да је обнову помогла и Република Српска.

Претходно је посјетио Академију "Свети Сава" у Чикагу одакле је поручио да Срби у Чикагу граде будућност, не заборављајући језик, традицију и идентитет.

"Далеко од отаџбине, али чврсто везани за своје коријене", поручио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Чикаго

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