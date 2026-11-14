Logo

Ромић: Присуство Додика у Чикагу порука да Република Српска не заборавља свој народ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
14.11.2026 17:21

Коментари:

0
савјетник предсједника Републике Српске Марко Ромић
Фото: АТВ

Присуство предсједника Додика у Чикагу је порука да Република Српска не заборавља свој народ који живи далеко од отаџбине, рекао је за АТВ Марко Ромић, генерални секретар предсједника Републике Српске.

"Присуство предсједника Додика у Чикагу је порука да Република Српска не заборавља свој народ који живи далеко од отаџбине. Са предсједником смо дошли да подржимо људе који су овдје изградили живот, али су истовремено уложили огроман труд да њихова дјеца сачувају српски језик, вјеру и осјећај припадности. То је веза коју не смијемо узимати здраво за готово", каже Ромић.

Према његовим ријечима, академија „Свети Сава“ има посебну улогу јер дјеци пружа образовање за живот у Америци, а истовремено им омогућава да разумију своје поријекло и насљеђе. Када дијете говори српски, може да разговара са својим бакама и дједовима, упозна породичну историју и завичај својих родитеља доживи као нешто своје.

"Зато наша веза са дијаспором мора да буде више од свечаних посјета. Треба да се настави кроз сарадњу школа, сусрете младих и упознавање Републике Српске. Људи који овдје чувају српску заједницу треба да знају да у Српској имају ослонац", наводи Ромић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марко Ромић

Република Српска

Милорад Додик

Чикаго

Коментари (0)

Прочитајте више

Генерални секретар предсједника Републике Српске Марко Ромић поручио је на предавању на Универзитету Џорџтаун у Вашингтону да је одбрана уставних надлежности Српске уједно и одбрана Дејтонског мировног споразума, уз поштовање права, самоуправе и договора равноправних.

Република Српска

Ромић на Џорџтауну: Надлежности Српске не могу се укидати под изговором реформи

3 седм

1
Марко Ромић и Илија Туфегџић

Република Српска

Туфегџић и Ромић о јачању веза дијаспоре и матице

3 седм

0
Минић и Голубовић полагање вијенаца Парк Петар Кочић

Бања Лука

Минић, Голубовић и Ромић положили вијенац на споменик Петру Кочићу

2 мј

0
Перић Ромић: Ручак, патике и школа не могу да чекају алиментацију

Република Српска

Перић Ромић: Ручак, патике и школа не могу да чекају алиментацију

2 мј

0

Више из рубрике

Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије

Република Српска

Додик: Представа Драшка Станивуковића се ближи крају, а онда ће доћи неко ко зна

4 ч

4
Руководству и свим запосленима Болнице „Свети врачеви“ у Бијељини честитам крсну славу, Свете Козму и Дамјана.

Република Српска

Минић: О бијељинској болници се говори с повјерењем

7 ч

1
Саво Минић слава болнице Св Врачеви

Република Српска

Минић присуствује обиљежавању славе Болнице „Свети врачеви“ у Бијељини

8 ч

0
Саво Минић, премијер Владе Републике Српске

Република Српска

Пољопривреда у фокусу нове Владе Српске, Минић најавио промјене

9 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима