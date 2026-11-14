Ромић: Присуство Додика у Чикагу порука да Република Српска не заборавља свој народ

Аутор:АТВ редакција
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Присуство предсједника Додика у Чикагу је порука да Република Српска не заборавља свој народ који живи далеко од отаџбине, рекао је за АТВ Марко Ромић, генерални секретар предсједника Републике Српске.
"Присуство предсједника Додика у Чикагу је порука да Република Српска не заборавља свој народ који живи далеко од отаџбине. Са предсједником смо дошли да подржимо људе који су овдје изградили живот, али су истовремено уложили огроман труд да њихова дјеца сачувају српски језик, вјеру и осјећај припадности. То је веза коју не смијемо узимати здраво за готово", каже Ромић.
Према његовим ријечима, академија „Свети Сава“ има посебну улогу јер дјеци пружа образовање за живот у Америци, а истовремено им омогућава да разумију своје поријекло и насљеђе. Када дијете говори српски, може да разговара са својим бакама и дједовима, упозна породичну историју и завичај својих родитеља доживи као нешто своје.
"Зато наша веза са дијаспором мора да буде више од свечаних посјета. Треба да се настави кроз сарадњу школа, сусрете младих и упознавање Републике Српске. Људи који овдје чувају српску заједницу треба да знају да у Српској имају ослонац", наводи Ромић.
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