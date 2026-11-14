Додик: Будите сигурни сачуваћемо Републику Српску

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас у обраћању окупљенима код манастира Светог Саве у Либертвилу код Чикага да су Срби и данас под нападима цивилизацијског угрожавања хришћанства на простору Балкана али да ће Република Српска сигурно бити сачувана.
"Будите сигурни да ћемо Републику Српску сачувати са доминантним хришћанским православним обиљежјима", истакао је Додик за шта је добио велики аплауз.
Он је навео да муслимани у Републици Српској уживају слободу, али да Срби у другом дијелу БиХ, односно ФБиХ, не уживају слободу.
Указао је и да данас хорде миграната ходају овим просторима и да ми покушавамо да останемо стабилни.
"Шта ћемо ми чистити када никога нисмо ни довели, мигранти су кренули према западној Европи нису кренули према нама и не желимо да их задржимо", рекао је Додик, преноси Срна.
Митрополит средњезападноамерички Лонгин додијелио је данас Орден Светог Мардарија предсједнику Додик и пожелио да га часно носи на српским грудима да помаже Цркве и српски народ.
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