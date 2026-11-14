Митрополит Лонгин одликовао Додика Орденом Светог Мардарија

Аутор:АТВ редакција
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Митрополит средњезападноамерички Лонгин додијелио је данас Орден Светог Мардарија предсједнику СНСД-а Милораду Додик и пожелио да га часно носи на српским грудима да помаже Цркве и српски народ.
Владика Лонгин је истакао да је Додик познат као велики добротвор српских цркава и манастира.
Митрополит је навео да се српски народ у дијаспори, емиграцији увијек одазивао када је требало помоћи било који крај гдје живи српски народа, али да је први пут да су из отаџбине видјели помоћ када је донирала Република Српска.
"Помоћ нам је била заиста потребна и ми дубоко вјерујемо да ће их Бог благословити, Свети Сава ће се обрадовати и дати мира, здравља и напретка и свега што је потребно", рекао је владика Лонгин.
Додик је истакао да без превржености вјери српски народ неће сачувати свој идентитет.
Додик је данас кумовао обновљеном конаку и Духовно-културном центру Светог Мардарија при Манастиру Светог Саве у Либертвилу код Чикага. Обнову је помогла и Република Српска.
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