Сједница ГО СДС-а, огласио се Бранко Блануша: Нисам кандидат!

Аутор:АТВ редакција
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У Источној Илиџи данас би требало да буде одржана сједница Главног одбора СДС-а, на којој ће бити разматрани кандидати за делегате у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
О сједници се огласио и предсједник странке Бранко Блануша, који каже да неће бити кандидат за делегата.
"Пошто видим да многи у СДС-у, а и ван њега, коментаришу да су дешавања у Главном одбору везана за моју кандидатуру и подршку да будем делегат у Дому народа, онда би требало пренијети и став са сједнице Предсједништва СДС-а која је била јуче (13.11.). Јасно сам рекао да нисам кандидат за делегата у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине", рекао је Блануша.
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