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У Бањалуци сједница Предсједништва ПСС-а

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АТВ редакција
15.11.2026 10:04

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Предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић на конференцији за медије, 5. јула.
Фото: АТВ

У Бањалуци ће данас бити одржана сједница Предсједништва Покрета "Сигурна Српска".

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Сједница ће бити одржана у просторијама ПСС-а. Снимање кадрова ће бити омогућено у 14.30 часова, а изјаве су планиране по завршетку сједнице, најављено је из овог покрета.

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Тагови :

ПСС

Драшко Станивуковић

Коментари (3)

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