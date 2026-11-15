У Бањалуци сједница Предсједништва ПСС-а

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци ће данас бити одржана сједница Предсједништва Покрета "Сигурна Српска".
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Сједница ће бити одржана у просторијама ПСС-а. Снимање кадрова ће бити омогућено у 14.30 часова, а изјаве су планиране по завршетку сједнице, најављено је из овог покрета.
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