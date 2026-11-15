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Блануша: Могуће расписивање унутарстраначких избора

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АТВ редакција
15.11.2026 12:13

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Блануша: Могуће расписивање унутарстраначких избора
Фото: АТВ

Могуће је да ће се на данашњој сједници ГО СДС-а донијети одлука о расписивању унутарстраначких избора, рекао је предсједник ове странке Бранко Блануша пред почетак сједнице.

Главни одбор СДС-а

"Биће анализа изборних резултата, биће тема позиционирања и дефинисање политика СДС- везано за овај период, поготово са опозиционим странака у НС РС и на нивоу БиХ и избор делегата у Дом народа", рекао је Блануша пред почетак сједнице Главног одбора.

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На сједницу су стигла и неки од функционера који су у претходном периоду позивали на смјену Блануше.

Милан Миличевић и Желимир Нешковић
Милан Миличевић и Желимир Нешковић
ATV

Тако су заједно дошли Милан Миличевић и Желимир Нешковић који су били најгласнији у ставу да Блануша мора да оде са чела странке.

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Тагови :

СДС

Бранко Блануша

Маринко Божовић

Милан Миличевић

Желимир Нешковић

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