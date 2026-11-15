Блануша: Могуће расписивање унутарстраначких избора

Аутор:АТВ редакција
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Могуће је да ће се на данашњој сједници ГО СДС-а донијети одлука о расписивању унутарстраначких избора, рекао је предсједник ове странке Бранко Блануша пред почетак сједнице.
"Биће анализа изборних резултата, биће тема позиционирања и дефинисање политика СДС- везано за овај период, поготово са опозиционим странака у НС РС и на нивоу БиХ и избор делегата у Дом народа", рекао је Блануша пред почетак сједнице Главног одбора.
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На сједницу су стигла и неки од функционера који су у претходном периоду позивали на смјену Блануше.
Тако су заједно дошли Милан Миличевић и Желимир Нешковић који су били најгласнији у ставу да Блануша мора да оде са чела странке.
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