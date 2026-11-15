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Конститутивна сједница НС РС: Избор руководства, Минић и Цвијановић полажу заклетве

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АТВ редакција
15.11.2026 11:56

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Народна скупштина Републике Српске, НСРС
Фото: АТВ

Конститутивна сједница новог, 12. сазива Народне скупштине Републике Српске биће одржана сутра у Бањалуци.

На конститутивној сједници биће изабран предсједник Народне скупштине, а свечану заклетву положиће народни посланици, члан Предсједништва БиХ из Републике Српске, те предсједник и потпредсједници Републике Српске.

На предложеном дневном реду сједнице, који садржи 12 тачака, је и конституисање радног предсједништва, избор скупштинске Комисије за избор и именовање, те разматрање и усвајање извјештаја наведене комисије о мандатима народних посланика, најављено је из Народне скупштине.

Пред посланицима би требало да буде и Приједлог одлуке о броју потпредсједника Народне скупштине, као и њихов избор.

Скупштина би требало да разматра и именовање генералног секретара и замјеника генералног секретара Народне скупштине, а биће покренута и иницијатива за избор делегата из Српске у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, као и она за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске.

Конститутивна сједница, коју је сазвао предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, почеће у 9.00 часова.

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

Саво Минић

Жељка Цвијановић

Влада Републике Српске

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