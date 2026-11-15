За потребе зимске службе обезбијеђено је укупно 4.500 тона индустријске соли за посипање коловоза.

"Механизацију чине 22 камиона, пет полутеретних возила, 11 путничких аутомобила, двије цистерне за гориво и једна цистерна за воду", рекао је новинарима шеф Одјељења за одржавање у Сектору за техничке послове у "Аутопутевима" Драженко Кењало.

Аутопутеви РС Srna

Кењало је навео да је одржавање свих 111 километара у мрежи ауто-путева у Републици Српској уговором повјерено предузећу "Козарапутеви".

Према оперативном плану рада зимске службе, мрежа ауто-путева подијељена је на четири дионице, прва дужине 33,5 километара је Бањалука - Градишка, друга од 36 километара је Бањалука - Прњавор, трећа од 36 километара Прњавор - Добој укључујући петљу Товира и четврта је дионица дуга 5,5 километара коридора "Пет це".

Кењало је додао да се зимском службом управља из центара за одржавање и контролу саобраћаја Лакташи и Кладари.

Аутопутеви РС Srna

Нагласио је да су "Аутопутеви" од 1. октобра до данас спровели све припремне активности пред њен почетак рада - израђен је оперативни програм, постављање зимске сигнализације и рубних мотки, припрема пункта за боравак радника, зимске механизације и обука нових радника.

"О стању на ауто-путевима корисници ће бити редовно информисани путем средстава јавног информисања, интернет странице предузећа, као и информативних портала изнад ауто-путева", навели су из "Аутопутева Републике Српске", преноси Срна.