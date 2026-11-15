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У НСРС састанак владајуће коалиције

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АТВ редакција
15.11.2026 15:57

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Народна скупштина Републике Српске институција зграда Бања Лука
Фото: ATV

Представници владајуће коалиције у Републици Српској састаће се данас у 18 часова у Народној скупштини у Бањалуци, потврђено је за РТРС.

Састанак се одржава уочи сутрашње конститутивне сједнице 12. сазива парламента Српске.

Очекује се присуство лидера странака владајуће коалиције, секретара и шефова посланичких клубова.

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На састанку ће бити ријечи о припремама за конституисање новог сазива Народне скупштине Републике Српске, преноси РТРС

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

Састанак

владајућа коалиција

сједница

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