У НСРС састанак владајуће коалиције

Аутор:АТВ редакција
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Представници владајуће коалиције у Републици Српској састаће се данас у 18 часова у Народној скупштини у Бањалуци, потврђено је за РТРС.
Састанак се одржава уочи сутрашње конститутивне сједнице 12. сазива парламента Српске.
Очекује се присуство лидера странака владајуће коалиције, секретара и шефова посланичких клубова.
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На састанку ће бити ријечи о припремама за конституисање новог сазива Народне скупштине Републике Српске, преноси РТРС
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