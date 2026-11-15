Бранко Блануша остаје на челу СДС-а, избори за шест мјесеци

Аутор:АТВ редакција
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Актуелни предсједник СДС-а Бранко Блануша добио је двотрећинску подршку Главног одбора да остане на тој функцији до одржавања унутарстраначких избора који би требало да буду одржани кроз шест мјесеци.
"Предсједник СДС-а је јасно рекао члановима Главног одбора да неће бити кандидат за српског представника у Дому народа ПСБиХ, а ни да на наредним унутарстраначким изборима неће бити кандидат за предсједника СДС. Тражио је подршку Главног одбора колико је људи за његову садашњу оставку, што се појављује као нешто што поједини функционери СДС-а траже, и добио је подршку двије трећине чланова Главног одбора да до унутарстраначких избора остане на челу СДС-а што ће бити испоштовано", рекао је члан Главног одбора СДС-а Маринко Божовић.
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Он поручује да СДС показује да странка није обезглављена и да има своје органе који доносе одлуке.
Једна од тачака дневног реда била је и одлука о расписивању унутарстраначких избора, а Божовић поручује да ће одлука о расписивању бити донесена на данашњој сједници. Божовић подсјећа и да ће према Статуту, унутарстраначки избори бити одржани за шест мјесеци.
Сједници Главног одбора СДС-а претходили су јавни обрачуни истакнутих функционера око питања Љубише Петровића, али и оставке Бранка Блануше. Непосредно пред одржавање ове сједнице из Главног одбора је уклоњено неколико функционера, међу којима је и Александра Пандуревић.
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Ријеч је о могућности којом располаже предсједник странке да у Главни одбор лично делегира одређене чланове СДС-а умјесто оних које су претходни предсједници делегирали. Овим потезом Блануша је изазвао бурне реакције и тврдње критичара да промјенама у Главном одбору жели избјећи захтјев за оставком.
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Предсједник СДС-а Бранко Блануша на питање о могућем састанку са лидерима владајуће коалиције поручује да на таквим разговорима СДС жели партнерски однос.
"То значи да на било какве приједлоге који би дошло од владајуће коалиције можемо да изнесемо јасно наш став и мишљење, а не да будемо дио договора у којем ћемо слушати шта нам се каже, него да будемо партнери у разговорима у којима ћемо јасно моћи изнијети своје мишљење", каже Блануша.
Поновио је и три услова СДС-а. Први услов је пет листи за избор делегата у Дому народа ПСБиХ, други услов је девет листи за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске и трећи услов је заустављање политичке корупције.
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