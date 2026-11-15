Почео састанак владајуће коалиције у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Представници владајуће коалиције у Републици Српској састали су се вечерас у Народној скупштини Републике Српске у Бањалуци.
Састанку предсједава лидер СНСД-а Милорад Додик, а присутни су и остали предсједници странака које чине владајућу коалицију.
Састанак се одржава уочи сутрашње конститутивне сједнице Народне скупштине Републике Српске.
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