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Почео састанак владајуће коалиције у Бањалуци

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АТВ редакција
15.11.2026 18:31

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Представници владајуће коалиције у Републици Српској састали су се данас у 18 часова у Народној скупштини у Бањалуци.
Фото: ATV

Представници владајуће коалиције у Републици Српској састали су се вечерас у Народној скупштини Републике Српске у Бањалуци.

Састанку предсједава лидер СНСД-а Милорад Додик, а присутни су и остали предсједници странака које чине владајућу коалицију.

Састанак се одржава уочи сутрашње конститутивне сједнице Народне скупштине Републике Српске.

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Тагови :

владајућа коалиција

Састанак

Народна скупштина Републике Српске

Милорад Додик

СНСД

Бањалука

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