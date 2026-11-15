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Милан Алексић кандидат СДС-а за Дом народа ПС БиХ

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АТВ редакција
15.11.2026 17:53

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Милан Алексић члан Српске демократске странке
Фото: ATV

Милан Алексић, предсједник Градског одбора СДС Прњавор, кандидат је Српске демократске странке (СДС) за делегата у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, сазнаје АТВ.

Са више од 30 гласова подршке Главног одбора СДС-а те очекивању да ли ће бити изабран у Дом народа ПС БиХ, Алексић говори да сходно подршци одређеног броја људи, не би се ни упуштао у ову причу.

„Засигурно, постоји варијанта да будем изабран, наравно, зависи од посланика у Народној скупштини и сматрамо да ћемо ми из Српске демократске странке имати сигурно једног делегата у Дому народа“, рекао је Алексић.

Алексић је коментарисао и сутрашње преговоре са представницима Листе за правду и ред те је нагласио да очекују подршку с обзиром да је ријеч о опозиционој странци.

„Засигурно има за циљ да подржи кандидата, који испуњава све неке услове, који су успостављени унапријед. Имали смо до сада увијек добру сарадњу, како на локалном нивоу сада“, рекао је Алексић те планира наставити сарадњу са лидером Листе за правду и ред, Небојшом Вукановићем.

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Тагови :

Милан Алексић

Дом народа

Парламентарна скупштина БиХ

СДС

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