ПСС жели функцију потпредсједника НСРС, Тања Вукомановић шеф Клуба посланика

Аутор:АТВ редакција
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Тања Вукомановић биће шеф Клуба посланика ПСС-а у Народној скупштини Републике Српске, а Драшко Станивуковић поручује да према Пословнику и чињеници да је његова политичка организација сада друга по снази, њима припада мјесто потпредсједника НСРС гдје ће предложити Драгана Милановића.
"Наш приједлог по ономе што је рекао Пословник који каже да потпредсједник НСРС долази из реда најснажније опозиционе странке, ми смо као Покрет тако позиционирани. Наш приједлог је у виду озбиљног човјека то је Драган Милановић. Та врста подршке у Покрету је данас једногласна", рекао је предсједник Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић.
Замјеник Тање Вукомановић биће Славиша Марковић, а Станивуковић још једном напомиње да по изборним резултатима ПСС је друга политичка опција по снази.
"Знамо да је то мјесто било резервисано за СДС, али ми смо то заслужили нашом борбом. Вјерујем да ће та воља бити поштована од свих посланика и да се Пословник неће кршити. Драган Милановић је озбиљан човјек и позивам све да га подрже. Сигуран сам да ће ово руководство Клуба која се огледа у Тањи Вукомановић и Славиши Марковићу да функционише на најбољи могућ начин", рекао је Станивуковић.
Шеф ПСС-а је поручио да је њихов правни тим спремио кривичне пријаве против "прелетача" и да је то њихова дужност.
"Када народ одреди изборну вољу и гдје припадате, ту сте гдје јесте. И да се позиције усаглашавају прије избора, а не након", рекао је Станивуковић.
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