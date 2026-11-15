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Додик: Сутра 56 посланика потписује коалициони споразум, очекујемо подршку њих 58

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АТВ редакција
15.11.2026 19:45

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Додик: Сутра 56 посланика потписује коалициони споразум, очекујемо подршку њих 58
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је након састанка владајуће коалиције у Бањалуци да ће сутра 56 посланика потписати коалициони споразум, чиме ће, како је навео, бити обезбијеђена двотрећинска већина у Народној скупштини Републике Српске.

Додик је истакао да очекује да ће владајућа већина имати подршку чак 58 посланика, те одбацио критике опозиције због преласка појединих посланика у редове владајуће коалиције.

"Ми вјерујемо да ће бити и 58 посланика који ће бити у владајућој већини. Само из спекулативних разлога и озлојеђености неки су почели да промовишу главну тему у вези са промјенама, називајући људе различитим именима. Сви знате да је носилац мандата посланик, а не партија“, рекао је Додик.

Он је поручио да су нови посланици добродошли у владајућу структуру јер, како каже, желе да допринесу јачању институција Републике Српске.

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"Ми прихватамо нове људе у нашу структуру раширених руку јер желимо да ојачамо институције Српске, а не да их ослабимо. Одбацујемо било какве квалификације за те људе који имају дигнитет и желе да наставе свој ангажман у најбољем интересу Републике Српске“, истакао је Додик.

Говорећи о стању у опозицији, оцијенио је да она није хомогена и да многи њени представници више не желе да буду дио те политичке структуре.

Додик је позвао све који износе оптужбе о политичкој корупцији да, уколико имају доказе о евентуалним кривичним дјелима, покрену одговарајуће поступке.

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"Ми смо одговорна владајућа коалиција и то ћемо показати у времену које долази“, поручио је Додик.

Подсјетио је да је опозицији раније понуђено учешће у влади националног јединства, али да је тај приједлог одбијен.

"Њихов недорасли приједлог је да будемо већина у Сарајеву, а да овдје будемо власт и опозиција. То је игра коју смо играли и преиграли се, експеримент у којем не желимо да учествујемо“, рекао је Додик.

Предсједник СНСД-а открио је и да је владајућа коалиција постигла договор о кандидатима за делегате у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.

"Договорили смо се о именима четири делегата које ћемо бирати. Вјерујемо да имамо шест руку за петог делегата, али ту се нећемо превише знојити. Имамо већину за избор четири делегата у Дом народа и њих ћемо изабрати“, закључио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

владајућа коалиција

нсрс

Народни посланик

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